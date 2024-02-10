Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a Silahlı Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay seçim çalışması yaparken silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ak Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, saldırıyı lanetleyerek hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet diledi ve demokrasiye yönelik tehditlerin kendilerini yolumuzdan döndüremeyeceğini belirtti.

10.02.2024 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay seçim çalışması yaptığı sırada, silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ak Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimize geçmiş olsun. Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndüremeyecek!" ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay\'a Silahlı Saldırı: 1 Ölü
Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Küçükçekmece, Aziz Yeniay, Saldırı, Güvenlik, Ölüm, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a Silahlı Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 00:10:03. #1.12#
SON DAKİKA: Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a Silahlı Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement