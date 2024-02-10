Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay\'a Silahlı Saldırı: 1 Ölü

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Akaryakıta bir okkalı zam daha

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay seçim çalışması yaptığı sırada, silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ak Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimize geçmiş olsun. Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndüremeyecek!" ifadelerini kullandı.