Küçükçekmece'de evden hırsızlık suçundan kaydı bulunan iki kadın tutuklandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de evden hırsızlık suçundan kaydı bulunan iki kadın tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece'de bir evde hırsızlık girişimi olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelilerin C.Ç. ve F.T. olduğu belirlendi. Polis, şüphelilerin evden hırsızlık suçundan toplamda 254 kaydı olduğunu tespit etti. C.Ç. ve F.T. tutuklandı.

13.08.2024 22:23
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Küçükçekmece'de, "evden hırsızlık"tan 254 suç kaydı bulunan iki kadın tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde hırsızlık girişimi olduğuna dair ihbar alması üzerine harekete geçti.

Ekipler, binadaki kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin C.Ç. ile F.T. olduğunu belirledi.

Polis, şüphelilerin "evden hırsızlık" suçundan 254 suç kaydı bulunduğunu, F.T'nin ise 36 yıl 8 ay hüküm giydiğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan C.Ç. ile F.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Küçükçekmece, 3-sayfa, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de evden hırsızlık suçundan kaydı bulunan iki kadın tutuklandı - Son Dakika

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