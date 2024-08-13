Küçükçekmece'de evden hırsızlık suçundan kaydı bulunan iki kadın tutuklandı

Küçükçekmece'de, "evden hırsızlık"tan 254 suç kaydı bulunan iki kadın tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde hırsızlık girişimi olduğuna dair ihbar alması üzerine harekete geçti.
Ekipler, binadaki kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin C.Ç. ile F.T. olduğunu belirledi.
Polis, şüphelilerin "evden hırsızlık" suçundan 254 suç kaydı bulunduğunu, F.T'nin ise 36 yıl 8 ay hüküm giydiğini tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan C.Ç. ile F.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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