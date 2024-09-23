Küçükçekmece\'de Kontrolden Çıkan Minibüs Bina Şişti

Küçükçekmece'de kontrolden çıkan servis minibüsünün çarptığı binada hasar oluştu.
Ersin A. idaresindeki 34 LZP 846 plakalı servis minibüsü, Sultanmurat Mahallesi Serbest Sokak'ta bir binanın bahçe duvarına ve giriş kapısına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü çevredekilerin yardımıyla minibüsten çıkarken, binanın bahçe duvarı ile giriş kapısında hasar oluştu.
Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından minibüs, bulunduğu yerden çıkarıldı.
Öte yandan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, minibüsün kontrolden çıkarak bahçe duvarına ve binaya çarptığı anlar yer alıyor.
Kayıtlarda kaldırımda yürüyen bir kişinin, son anda minibüsün çarpmasından kurtulduğu görülüyor.
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