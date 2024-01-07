Küçükçekmece\'de Metrobüs Üst Geçit Çalışması Nedeniyle Trafik Kapatıldı

Küçükçekmece'de Beşyol metrobüs durağındaki üst geçit yenileme çalışması nedeniyle ana yolun tamamen trafiğe kapatılması yoğunluğa sebep oluyor.

Bakım ve onarım çalışması kapsamında Florya- Şirinevler yönü ana yolda tüm şeritler trafiğe kapatıldı, sürücüler yan yola yönlendiriliyor.

Bu nedenle yoğunluk Avcılar bölgesine kadar uzadı. Bazı sürücüler ana yoldan geri dönüp yan yola geçmeye çalıştı.

Trafik yoğunluğu nedeniyle bazı sürücüler tepki gösterdi. Bölgede trafik yoğunluğu devam ediyor.