Küçükçekmece'de Yüksekten Düşme İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Küçükçekmece'de Yüksekten Düşme İddiası

Küçükçekmece\'de Yüksekten Düşme İddiası
27.05.2026 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erdem Sarı'nın borçları nedeniyle düştüğü öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı, adliyeye sevk edildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'de yüksekten düşerek hayatını kaybeden Erdem Sarı (40)'nın aşağı atıldığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Borçlarını tahsil etmeye çalışırken, Sarı'yı aşağı attıkları öne sürülen 4 şüphelinin emniyetteki ifadelerinde iddiaları kabul etmedikleri öğrenildi. Şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 22 Mayıs günü saat 23.40 sıralarında Küçükçekmece'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binada yüksekten düşen Erdem Sarı, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Erdem Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

BORÇLARI NEDENİYLE ZORLA TUTULMUŞ

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri Erdem Sarı'nın borçları nedeniyle binada bulunan dairede zorla tutulduğunu belirledi. Yapılan çalışmalarda, olay sırasında Erdem Sarı'nın yanında olduğu belirlenen A.K., M.E.Ç., Ş.D. ve S.K. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelilerin iddiaları kabul etmedikleri öğrenildi. Şüphelilerin borçlarını tahsil etmeye çalıştıkları, bu nedenle konuştukları sırada Erdem Sarı'nın ayağının kayarak pencereden aşağı düştüğünü söyledikleri belirtildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Küçükçekmece, Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de Yüksekten Düşme İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: Sağlık kontrolümü az önce tamamladım, her şey mükemmel Trump: Sağlık kontrolümü az önce tamamladım, her şey mükemmel
Japonya’da festivalde at kalabalığın arasına daldı: 6 yaralı Japonya'da festivalde at kalabalığın arasına daldı: 6 yaralı
Arda Güler: Ancelotti, ’En iyi orta sahalardan olacaksın’ dediğinde bile sağ kanatta oynattı Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı
İspanya’da göz dolduran Vedat Muriqi’ye dev talip İspanya'da göz dolduran Vedat Muriqi'ye dev talip
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık keçi, refüjden atlayarak gözden kayboldu Sahibinin elinden kaçan kurbanlık keçi, refüjden atlayarak gözden kayboldu
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı

17:53
Beyaz Saray: İran’ın yayınladığı anlaşma taslağı uydurma
Beyaz Saray: İran'ın yayınladığı anlaşma taslağı uydurma
17:50
Kenan Yıldız’ın formasını giyeceği kulüp ’’Yüzde 100’’ diyerek duyuruldu
Kenan Yıldız'ın formasını giyeceği kulüp ''Yüzde 100'' diyerek duyuruldu
17:29
Beşiktaş, Filipe Luis ile görüşerek projesini sundu
Beşiktaş, Filipe Luis ile görüşerek projesini sundu
17:17
Galatasaray’dan TFF’ye tarihi boykot
Galatasaray'dan TFF'ye tarihi boykot
16:37
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in iki makam aracını satışa çıkardı
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in iki makam aracını satışa çıkardı
15:40
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 18:23:15. #7.13#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de Yüksekten Düşme İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.