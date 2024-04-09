Küçükçekmece Gölü'nde Renk Değişimi ve Kötü Koku Şikayetleri - Son Dakika
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Küçükçekmece Gölü'nde Renk Değişimi ve Kötü Koku Şikayetleri

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Küçükçekmece Gölü'nün kıyı kesimlerinde renk değişimi ve kötü koku yayılması çevre sakinlerini endişelendiriyor. Göldeki su kahverengi ve kızıla dönüşürken, çevrede plastik atıkların da bulunması dikkat çekiyor. Bölgedeki esnaflar ve göl kenarında yaşayanlar, uzun süredir hiçbir temizlik çalışması yapılmadığını ve yetkililerin gölde temizlik yapmasını istiyor. Göl kenarında bulunan kafe sahibi ise atık tesisi yapılmasına rağmen sorunun düzelmediğini belirtiyor. Çocuklarıyla yürüyüş yapmak için göl kenarına gelen bir vatandaş da umduğu manzarayı bulamadığını ifade ediyor.

09.04.2024 15:37  Güncelleme: 15:40
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Küçükçekmece Gölü'nün kıyı kesimlerinde renk değişimi yaşanırken çevre sakinleri etrafa yayılan kötü kokudan şikayet etti.

Gölün, Avcılar Gümüşpala Mahallesi'ndeki kıyı kesimlerinde renk değişimi dikkati çekti. Suyun rengi kahverengi ve kızıla dönüşürken, etrafa kötü koku yayıldı.

Çevrede yaşayanlar, kötü kokudan endişe ederken yetkililerin gölde temizlik çalışması başlatmasını istedi.

Göl kenarındaki plastik şişe, poşet ve yiyecek ambalajları dikkati çekti.

"Gölde kapsamlı bir temizlik yapılması gerekir"

Bölgede 18 yıldır esnaflık yapan Hasan Kal, gölün temizliği konusunda hiçbir yerel yönetimin çalışma yapmadığını öne sürdü.

Müşterilerin de bu durumdan rahatsız olduğunu dile getiren Kal, "Gölde temizlik yapılmıyor. Lağım fareleri de görülüyor. Sadece ben değil, burada oturan herkes bu durumdan şikayetçi." dedi.

Göl yanındaki kafede oturan İdris Şahin, zaman zaman gölden kötü koku yayıldığını dile getirerek, "Gölde kapsamlı bir temizlik çalışması yapılması gerekir. Burası hiç temiz olmadı. Buraya yakın noktaya atık tesisi yapıldı ama yine de düzelmedi. Kötü koku da yayılıyor. 32 senedir bu mahallede oturuyorum, maalesef her zaman bu sorunu yaşadık." değerlendirmesini yaptı.

Çocuğuyla yürüyüş yapmak için göl kenarına geldiğini söyleyen Ersin Yılmazer, umduğu gibi bir manzarayla karşılaşmadığını ifade etti.

Küçükçekmece Gölü\'nde Renk Değişimi ve Kötü Koku Şikayetleri
Kaynak: AA

Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece Gölü'nde Renk Değişimi ve Kötü Koku Şikayetleri - Son Dakika

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