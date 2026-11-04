Küçükçekmece Sefaköy'de otomobilin motoru alev aldı, araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Küçükçekmece Sefaköy'de otomobilin motoru alev aldı, araç kullanılamaz hale geldi

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Küçükçekmece Sefaköy\'de otomobilin motoru alev aldı, araç kullanılamaz hale geldi
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Küçükçekmece Sefaköy\'de otomobilin motoru alev aldı, araç kullanılamaz hale geldi
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Küçükçekmece Sefaköy'de saat 18.00 sıralarında park halindeki otomobilin motor kısmından bilinmeyen nedenle alevler yükseldi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi ve çıkış nedeni araştırılıyor.

KÜÇÜKÇEKMECE'de park halindeki otomobilden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Sefaköy'de çıktı. Park halindeki otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
KüçükçekmeceİtfaiyeGüncelSon Dakika

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