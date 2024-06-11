Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer için veda programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer için veda programı düzenlendi

Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer için veda programı düzenlendi

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri başkanlığındaki Kudüs Yüksek İslam Heyeti, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer için görev süresinin tamamlanması dolayısıyla veda programı düzenledi.

11.06.2024 21:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri başkanlığındaki Kudüs Yüksek İslam Heyeti, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer için görev süresinin tamamlanması dolayısıyla veda programı düzenledi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki bir otelde düzenlenen programa, Büyükelçi Demirer'in yanı sıra Türkiye'nin Filistin'deki misyon temsilcileri ve Kudüs'ün ileri gelenleri katıldı.

Şeyh Sabri, programın açılışında yaptığı konuşmada, Büyükelçi Demirer'in Kudüs'ü sevdiğini ve Kudüs'ün de kendisini sevdiğini vurgulayarak, "Kudüs kenti, kendisini seven herkesi kucaklar. Biz, kardeşim Ahmet Rıza'yı her daim ziyaret etmesini memnuniyetle karşılayacağız." dedi

Kudüs'ün vefakar bir şehir olduğunu ifade eden Şeyh Sabri, Büyükelçi Demirer'in Kudüs'ten ayrılmasından dolayı üzüntülü olduklarını belirtti.

Büyükelçi Demirer de, Şeyh İkrime Sabri ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti'ne veda programı için teşekkür ederek, Mescid-i Aksa'ya komşu olarak yaşamaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Kudüs'te işgalin günbegün arttığına dikkati çeken Demirer, Filistin halkının işgale karşı mücadelesiyle tüm insanlığa örnek olduğunu vurguladı.

Demirer, Gazze Şeridi'nde insanlığın gözü önünde büyük bir vahşet yaşandığına işaret ederek, tüm bunlara rağmen gücünü Mescid-i Aksa'dan alan bir azimle mücadelesini sürdürdüğünü kaydetti.

Programın ardından Şeyh İkrime Sabri, Kudüs Yüksek İslam Heyeti adına Büyükelçi Demirer'e Mescid-i Aksa işlemeli bir plaket takdim etti.

Demirer'in onuruna verilen yemeğin ardından da toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

Büyükelçi Demirer, Aralık 2019'da Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu olarak göreve başlamıştı.

Kaynak: AA

Ahmet Rıza, Filistin, Türkiye, Kudüs, Diplomasi, Dış Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer için veda programı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 05:20:23. #1.12#
SON DAKİKA: Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer için veda programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement