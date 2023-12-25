Kudüs Latin Patriği: Gazze\'de soykırım savaşı sona ermeli

Kudüs Latin Patriği Başpiskoposu Pierbattista Pizzaballa, Gazze'de gerekenin sadece ateşkes değil, soykırım savaşının sona ermesi olduğunu söyledi.

Pizzaballa, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Hazreti İsa'nın dünyaya geldiğine inanılan mağaranın üzerine kurulu Mehd (Doğuş) Kilisesi'nde gece yarısı yapılan Noel ayinine başkanlık etti.

Ayinde Filistin kefiyesi giyerek yaptığı konuşmada Pizzaballa, "Gazze'de gereken sadece ateşkes değil. Gazze'deki soykırım savaşının durmasıdır." dedi.

"Gazze halkının ve çocuklarının artık güvenli hiçbir yeri kalmadı"

Gazze'nin çocukları ve barışı için dua çağrısında bulunan Pizzaballa, Batı dünyasına hitaben şunları söyledi:

"Gereken savaşın durdurulması değil, Gazze'de olup biten her şeyin durdurulmasıdır. İsrail'in savaşına son verin, Gazzeli çocukların ve halkın acılarına son verin. Gazze halkının ve çocuklarının artık güvenli hiçbir yeri kalmadı."

Hazreti İsa'nın doğum yeri olduğuna inanılan işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan Beytüllahim şehri, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi ile dayanışma amacıyla yeni yıla kutlama ve eğlenceden uzak sadece dini ritüellerle giriyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 200'ü çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 bin 424 Filistinli öldürüldü, 54 bin 36 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 156'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 489 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 303 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 124 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri öldü.