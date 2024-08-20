Kudüs Latin Patriği: Savaş bitecek, umarım müzakereler çözer

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Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa; ABD, Mısır ve Katar tarafından yürütülen Gazze'de ateşkes anlaşmasına yönelik, "Savaş bitecek. Umarım müzakereler bir şeyleri çözer. Bazı şüphelerim var ama bu son tren." dedi.

Katolik sivil toplum kuruluşlarından "Comunione e Liberazione" hareketi tarafından Rimini kentinde bu yıl 45'incisi düzenlenen "Rimini Meeting" toplantılarına katılan Kardinal Pizzaballa, Orta Doğu'daki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Kardinal Pizzaballa; ABD, Mısır ve Katar tarafından yürütülen Gazze'de ateşkes anlaşmasına yönelik müzakerelerin "belirleyici bir andan geçtiğini" belirterek "Savaş bitecek. Umarım müzakereler bir şeyleri çözer. Bazı şüphelerim var ama bu, son tren. Bir ateşkese doğru da ilerleyebiliriz ama aynı zamanda bir bozulmaya da yönelebiliriz." diye konuştu.

Kudüs Latin Patriği, 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşananların ürettiği "kötülük, karşılıklı nefret, kin ve diğerinin varlığını kabul etmemenin devam edeceğini ve bunun da herkesi meşgul etmeyi sürdüreceğini" söyledi.

Kardinal Pizzaballa, önemli bir zamandan geçildiğini ifade ederek katılımcıları dua etmeye çağırdı.

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta müzakereler yapılmıştı. Tarafların, haftaya Mısır'ın başkenti Kahire'de ateşkes müzakerelerine devam edeceği bildirilmişti.