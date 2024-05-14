Kuduz Hastalığıyla Mücadele Kapsamında Aşı Atım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kuduz Hastalığıyla Mücadele Kapsamında Aşı Atım Çalışmaları Devam Ediyor

Kuduz Hastalığıyla Mücadele Kapsamında Aşı Atım Çalışmaları Devam Ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, kuduz hastalığıyla mücadele kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde oral aşı atım çalışmalarının devam edeceğini bildirdi. Bakanlık, kuduz hastalığından korunma ve mücadele yönetmeliği çerçevesinde her yıl aşılama programı düzenlendiğini ve sahipsiz kedi ve köpeklerin aşılanması için yerel yönetimlere destek sağlandığını belirtti. Ayrıca Avrupa Birliği destekli proje kapsamında tilkilere yönelik oral aşı atım çalışmalarının da gerçekleştirildiği ifade edildi.

14.05.2024 11:04
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Tarım ve Orman Bakanlığı, kuduz hastalığıyla mücadele kapsamında 2023 sonbaharında başlayan çalışma ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaklaşık 132 bin kilometrekare ormanlık ve kırsal alanda oral aşı atım çalışmalarının süreceğini bildirdi.

İstanbul'da yaşayan bir kişi, TBMM Dilekçe Komisyonuna, Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı ile Mücadele Yönetmeliği'nin uygulanmadığı şikayetinde bulunarak, sahipsiz köpeklerin toplanmasını talep etti.

Vatandaşların Meclis'e ilettiği dilek ve şikayetleri inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı, taleple ilgili Tarım ve Orman Bakanlığından bilgi istedi.

Bakanlık, komisyona gönderdiği yanıtta, kuduz hastalığı ile mücadelenin, "Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı ile Mücadele Yönetmeliği" çerçevesinde yürütüldüğüne işaret etti.

Bakanlıkça, kuduz hastalığı ile mücadele amacıyla, her yıl yeniden hazırlanan Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı çerçevesinde kedi ve köpekler için ülkesel aşılama programının yürütüldüğüne dikkat çekilen yanıtta, "Aşılamalar, her yıl mart ve nisan aylarında kampanya şeklinde yapılmakta, sahipli kedi ve köpekler il-ilçe müdürlüklerimizce aşılanmakta ve aynı zamanda yıl boyu il-ilçe müdürlüklerine başvurulması halinde de aşılama yapılabilmektedir. Ayrıca sahipsiz kedi ve köpeklerin aşılanması için yerel yönetimlere de aşı desteği sağlanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın, kuduz hastalığı ile mücadele amacıyla Avrupa Birliği destekli "Türkiye'de Kuduz Hastalığına Karşı Oral Aşı Temini" projesini 2019 yılı sonbaharında başlattığına işaret edilen yanıtta, şu bilgiler paylaşıldı:

"Avrupa Birliği Projesi kapsamında yaban hayatında kuduz hastalığının kontrol edilebilmesi amacıyla tilkilere yönelik, 3 yıl süreyle, yılda iki kez olmak üzere toplam 6 uygulama yapılarak her bir uygulama döneminde 4,5 milyon adet aşılı yem atılmış olup, söz konusu çalışma 225 bin kilometrekare ormanlık ve kırsal alanda gerçekleştirilmiştir. Yine 2023 sonbaharında başlamış olan çalışma ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaklaşık 132 bin kilometrekare ormanlık ve kırsal alanda oral aşı atım çalışmaları devam edecek."

Tarım ve Orman Bakanlığının yazısında, "Diğer paydaşların da eşit şekilde destek vermesi ile birlikte, ancak arzu edilen hedefe ulaşılabilmesi mümkün olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA

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