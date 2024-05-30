Kuduz Köpeklerin Toplatılması İstendi - Son Dakika
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Kuduz Köpeklerin Toplatılması İstendi

Kuduz Köpeklerin Toplatılması İstendi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde sahipsiz köpeklerin ısırması sonucu kuduz olan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Mustafa Erçetin'in yakınları, insanların hayatını tehlikeye atan sahipsiz köpeklerin toplatılmasını istiyor. Köydeki ve çevredeki sahipsiz köpeklerin önemli bir sorun oluşturduğunu belirten aile, yeni saldırıların olmaması ve başkalarının da aynı acıyı yaşamaması için köpeklerin toplatılmasını talep ediyor.

30.05.2024 12:29
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde sahipsiz köpeklerin ısırması sonucu kuduz olan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Mustafa Erçetin'in yakınları, insanların hayatını tehlikeye atan sahipsiz köpeklerin toplatılmasını istiyor.

İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Göldüzü köyünde yaşayan Murat ve Çiğdem Erçetin çiftinin 11 yaşındaki çocukları Mustafa'nın, iki yıl önce köyde arkadaşlarıyla oynadığı sırada sahipsiz köpekler elini ısırdı.

Bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye götürülen ve kuduz tanısı konulan Mustafa Erçetin, sevk edildiği Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'nde 9 Kasım 2022'de hayatını kaybetti.

11 yaşındaki çocuğu kaybetmenin acısını ilk günkü gibi yüreklerinde hisseden yakınları, yeni saldırıların olmaması ve başkalarının da aynı acıyı yaşamaması için sayıları gittikçe artan sahipsiz köpeklerin toplatılmasını istiyor.

"Her taraf köpek dolu"

Yaşadıkları acıyı anlatırken gözyaşlarını tutamayan dede Yılmaz Erçetin, AA muhabirine, torununun acısının ilk günkü tazeliğini koruduğunu söyledi.

Köydeki ve çevredeki sahipsiz köpeklerin önemli bir sorun oluşturduğunu belirten Erçetin, "Ben o acıyı yaşadım. İki yıldır yüzümüz gülüyor ama içimiz kan ağlıyor. Allah kimsenin başına getirmesin. Çok büyük bir acı. Gece saatlerinde köpekler gruplar halinde buradan geçiyor. Her taraf köpek dolu." diye konuştu.

Erçetin, torununun anne ve babasının psikolojisinin düzelmediğine işaret ederek, çok zor bir acı yaşadıklarını, başkalarının da aynı acıyı yaşamasını istemediklerini dile getirdi.

Köpeğin torununu ısırdığını sonradan öğrendiklerini anımsatan Erçetin, şunları kaydetti:

"Torunum benimle hastanelere geldi. Böyle bir şey olduğunu bilseydim onu hemen doktora gösterirdim. Son iki gün haberimiz oldu. Bizimle normal konuşuyordu. Adilcevaz'da hastaneye götürdük ve bizi Ankara'ya sevk ettiler. Orada vefat etti. Bu sürede torunumun bir kardeşi dünyaya geldi ancak kimse kimsenin yerini doldurmuyor. Acımız çok büyük. Okulun yanı, yol, çimenlerin içi ve her taraf köpeklerle dolu. Bunların toplatılmasını istiyoruz. Torunlarım dışarı çıkıp oynadıklarında o kadar korkmuşuz ki gidip yanlarında bekliyoruz."

"Çocuklarımızın hayatı söz konusu"

Göldüzü köyünün muhtarı Cahit Erçetin de köylerinde iki yıl önce köpek saldırısı sonucu kuduz olan Mustafa'nın ölümüyle yaşadıkları acının bir daha yaşanmaması için ilgili mercilerden gerekli tedbirleri almalarını istedi.

"Sokak hayvanlarından dolayı çocuklarımız endişeli, dışarı çıkamıyorlar, evleri uzak olanlar okula bile gelemiyorlar" diyen Erçetin, şöyle konuştu:

"Büyükler gece dışarı çıkamıyor. Bunun için yardım talep ediyoruz. Her gün televizyonlarda köpek saldırısı izliyoruz, korkuyoruz. Çocuklarımızın hayatı söz konusu. Köpek saldırısında bir çocuğumuzu kaybettik. Bir daha bu olayların yaşanmaması için sokak köpeklerinin toplatılmasını istiyoruz. Bazen köpeklerin çocuklara saldırdığı yönünde şikayetler geliyor. Ben de bu şikayetleri ilgili kurumları bildiriyorum."

Köylülerden Mehmet Oti de köyde sahipsiz köpeklerin sayısının arttığını bildirerek, "Gece köpeklerden dolayı yürüyemiyoruz. Öğrencileri köpek korkusundan dolayı biz okula götürüp getiriyoruz. Köyde yaklaşık 40 sahipsiz köpek var. Akşam saatlerinde çok sayıda köpek ortaya çıkıyor. Buna bir çare bulunması lazım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Adilcevaz, Bitlis, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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