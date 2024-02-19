Küfürlü şeriat paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Feyza Altun'dan ilk sözler - Son Dakika
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Küfürlü şeriat paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Feyza Altun'dan ilk sözler

Küfürlü şeriat paylaşımı sonrasında hakkında soruşturma açılan ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınan avukat Feyza Altun konuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Altun, "Normal şartlarda ifadeye götürülmem gerekiyor, fakat şov amaçlı bir gece gözaltında tutacaklarını düşünüyorum. Bundan da şeref duyarım. Avukat arkadaşların gelmesini bekliyorum" dedi.

19.02.2024 15:11  Güncelleme: 15:16
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Türkiye'nin son dönemde Dilan Polat davasıyla adını öğrendiği avukat Feyza Altun sosyal medya üzerinden paylaştığı Farsça şiire yapılan yoruma sinirlenerek küfürlü bir şeriat tweet'i attı.

KÜFÜRLÜ ŞERİAT PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

"Şeriate s......" paylaşımı yapan Altun'un bu sözleri infial yaratırken, çok sayıda kullanıcının tepki mesajları sonrası "#feyzaaltuntutuklansın" etiketi kısa sürede Twitter'da TT oldu.

Küfürlü şeriat paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Feyza Altun'dan ilk sözler

FEYZA ALTUN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tepkilerin yükselmesi sonrasında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Feyza Altun hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

Küfürlü şeriat paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Feyza Altun'dan ilk sözler

EVİNDE ARAMA YAPILIYOR

Soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Altun'un evinde arama yapıldığı ve ifadesinin alınmasının ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Küfürlü şeriat paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Feyza Altun'dan ilk sözler

"AVUKAT ARKADAŞLARIN GELMESİNİ BEKLİYORUM"

Gözaltına alınmasının ardından KRT'ye konuşan Altun, "Normal şartlarda ifadeye götürülmem gerekiyor, fakat şov amaçlı bir gece gözaltında tutacaklarını düşünüyorum. Bundan da şeref duyarım. Avukat arkadaşların gelmesini bekliyorum" dedi.

Küfürlü şeriat paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Feyza Altun\'dan ilk sözler

Feyza Altun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küfürlü şeriat paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Feyza Altun'dan ilk sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (40)

  • Beşiktaş 1903: Şeriat isteyen şeriat ülkelerine gidebilir 478 852 Yanıtla
  • Zafer Koç: Bunun gibiler kafası kopmuş fakat kuyruğu çırpınan yılan gibi bitti bitecekler son kozlarını oynuyorlar. 548 214 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Birilerinin dini inancına laf etmenin ne anlamı var.eline ne geçiyor sadece toplumu geriyorsunuz.sen inanmayabilirsin ama inananlara saygı duy ve kapa çeneni. 570 127 Yanıtla
  • Gursel kalen: Hadi ordan bit yavrusu. Şeriat isteyenlere sesiniz çıkmazsa şeriata karşı gelen de sesiniz çıkmayacak. Ne ekerseniz onu biçeceksiniz. Atatürk’ün kurduğu Türkiye cumhuriyetin de hiç bir şer yuvalarına yer yoktur. Haddiniİ bileceksiniz haddini bilmeyen şeriat ile yönetilen ülkelere def olup gidebilir. 153 341
  • Yunus Acar: Şeriat demek kuran demek ayet demek şeriat istemiyorsan defol Yunan'a 243 97
  • Serdar Durgut: Şeriat istemem amaaa alahin kanunlarina küfür etmek ne demektir 180 83
  • Monark: Şeriata küfür edilmesi normal mi bunu savunuyor musun? 124 46
  • Ramazan Demirci: Güzel insan, zaten muslüman bir ülke otomotik olarak şeriati kabul etmiş olur, Şeriat: ALLAH'ın kanunlarıdır, ben askeri ama üniforma giymem, silah kuşanmam, göreve gitmem, savaşmam, komutanıma ve kanunlara itaat etmem demen ne kafar saçma ve abes ise, müslümanım deyip kahrolsun şeriat demende o kafar saçma, abes, isyan ve günahtır. 84 12
  • Şbn Şbn: Sen Karaköy zürafa sokaktamı doğdun 18 29
  • Ali Arslan: Ağzına yüreğine sağlık Gürsel kalen 4 7
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SON DAKİKA: Küfürlü şeriat paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Feyza Altun'dan ilk sözler - Son Dakika
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