Küfürlü şeriat paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Feyza Altun\'dan ilk sözler

Ramazan Demirci: Güzel insan, zaten muslüman bir ülke otomotik olarak şeriati kabul etmiş olur, Şeriat: ALLAH'ın kanunlarıdır, ben askeri ama üniforma giymem, silah kuşanmam, göreve gitmem, savaşmam, komutanıma ve kanunlara itaat etmem demen ne kafar saçma ve abes ise, müslümanım deyip kahrolsun şeriat demende o kafar saçma, abes, isyan ve günahtır. 84 12