Kuğulupark'ta Yeni Yavru Ördekler Suyla Buluştu - Son Dakika
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Kuğulupark'ta Yeni Yavru Ördekler Suyla Buluştu

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Ankara'nın simge parkı Kuğulupark'ta dünyaya gelen 8 yavru ördek daha suyla buluştu. Parkın ziyaretçileri yavrulara büyük ilgi gösterdi.

22.08.2024 12:55  Güncelleme: 14:08
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(ANKARA)- Ankara'nın simge parkı Kuğulupark'ta dünyaya gelen 8 yavru ördek daha suyla buluştu. Parkın ziyaretçileri yavrulara büyük ilgi gösterdi.

Kuğulu Park, her yıl büyüyen kuğu, kaz ve ördek ailesiyle dikkat çekiyor. Bu yıl mart ayında aileye katılan 5 kuğunun ardından, 19 Ağustos'ta 8 yavru ördek daha yumurtadan çıktı. Sıcak havayı fırsat bilerek suya bırakılan yavrular, annelerinin gözetiminde doğayla buluştu.

Çankaya Belediyesi görevlilerince doğdukları andan itibaren korumaya alınan ve gelişimleri veterinerlerce takip edilen yavrular, parkın keyifli atmosferine renk kattı. Kuğulu Park sakinleri arasında yerlerini alan sevimli ördekler ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Kuğulupark\'ta Yeni Yavru Ördekler Suyla Buluştu
Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Kuğulupark'ta Yeni Yavru Ördekler Suyla Buluştu - Son Dakika
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