Kuki: Oyuncağım Konuştu Filmi KKTC'de Çekiliyor - Son Dakika
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Kuki: Oyuncağım Konuştu Filmi KKTC'de Çekiliyor

11.07.2025 14:00
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Nisan Aktaş'ın başrolünde olduğu 'Kuki', KKTC'de çekimlerine başladı. Yönetmen Özberk projeyi anlattı.

Nisan Aktaş, Ceyda Ateş, Buğra Toplusoy ve Derya Alabora'nın rol aldığı "Kuki: Oyuncağım Konuştu" filminin çekimleri KKTC'de gerçekleştiriliyor.

Çocukların yanı sıra yetişkinlere hitap eden filme ilişkin Kıbrıs'ta bir otelde düzenlenen basın toplantısına, yönetmen Özgür Özberk ile oyuncular ve yapım ekibi katıldı.

"Kuki" karakterinin izleyiciyle buluşacağı proje, Retropro/ Özgür Akbaş, Anka Medya ve Özgür Yapımlar imzası taşıyor.

Çocuk oyuncu Nisan Aktaş'ın filmin ana karakteri olarak seyirci karşısına çıktığı yapımda, "Nisan"ın annesini Ceyda Ateş, babasını Buğra Toplusoy, dedesini Selçuk Borak, anneannesini ise Derya Alabora oynadı.

Fantastik rehber karakter "Peri"ye Özge Özberk'in hayat verdiği yapımda, hırsızlar sahnesinde İrfan Kangı "Tilki Hüseyin", Alara Bozbey "Kedi Sevda" karakterleriyle yer alıyor. "Peri"nin yardımcısı "Maya"yı ise Yeşim Sevinç canlandırıyor.

"Sevgi olunca sorun kalmayacaktır"

Yönetmen Özgür Özberk, yazdığı şeylerin çoğunu evde yapmadığını fark ettiğinden üzülerek böyle bir yola çıktığını anlatarak, "Çok geç olmadan da bazı şeyleri düzeltebileceğimizi düşünüyorum. Her şeyin başı sevgi. Sevgiyi ortaya koyduğunuz vakit sorun kalmayacaktır. Sevgiyi unutmamak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Kuki"nin bir çocuk filmi olduğunu dile getiren Özberk, şunları kaydetti:

"Çocukların seveceği bir karakter yaratmak öncelikli amacımdı. New York'tan arkadaşım, aynı zamanda Gremlinler'in dizaynını da yapan bir arkadaşım vardı. Onunla konuştuk. 1-2 dizayn yolladı. Ben rengini biraz düzelttim. 'Dişini şöyle mi yapsak, böyle daha mı komik olur?' derken sonuçta benim başrolüm Amerika'dan pakette geldi. Gördüğüm zaman da düşündüğümden çok daha fazla etkilendim. Lobide bir çekim sırasında 4-5 çocuğun, daha hiçbir şey söylemeden 'Aaa Kuki.' demesi kadar benim tüylerimi diken diken eden bir şey olmadı. O yüzden güzel bir yolun başlangıcındayız gibi hissediyorum."

Oyuncu Özge Özberk de "Böyle bir hayalin gerçekleşmesine şahit olmak ve bu hayalin içinde var olmak benim için ayrı bir gurur. Abimin yanında olmak ve onun heyecanına şahit olmak... Çok kısa bir süredir buradayız ama herkesin aynı enerji ve sevgiyle ki en önemli cümle bu, işi sahipleniyor olması bende çok büyük hisler uyandırdı. Çünkü çok uzun süren bir hayaldi bu. Öncesini çok iyi biliyorum. Dolayısıyla Kuki de bizim şansımız oldu. Çok keyifli bir hikayenin içinde olduğumu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

"Muppet Show'dan bir karakter gelmiş gibi"

Oyuncu Derya Alabora, çok tatlı bir film çektiklerini ve "Kuki" karakterinin mükemmel olduğunu belirterek, "Ben anneanneyi canlandırıyorum. Eskiden Muppet Show vardı. Çok heyecanla izlerdim. Sanki oradan bir karakter gelmiş gibi. Benim çok hoşuma gitti o yüzden Kuki." görüşünü paylaştı.

Koreograf ve oyuncu Selçuk Borak da "Nisan"ın dedesini canlandırdığını dile getirerek, "Filmimizin çocuklar ve içinde çocuk coşkusu barındıran büyükler için güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. İçinde olduğum için de çok mutluyum." dedi.

Oyuncu Ceyda Ateş ise muhteşem bir ekiple çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çok mutluyum böyle bir ekibin içinde olduğum için. Derya Alabora ve Selçuk Borak ile çalışmak çok büyük bir gurur. Keza diğer oyuncularımız için de geçerli. Bazen setlerde kaynaşmak biraz zor olur. O kimyayı bazen yakalarsınız bazen yakalayamazsınız. Biz ilk buluştuğumuz andan beri o kimyayı yakaladık. Birçoğunu burada tanıdım."

Nisan Aktaş ise çok iyi bir tecrübe kazandığını belirterek, "Kuki'nin en yakın arkadaşı Nisan'ı canlandırıyorum. Çok güler yüzlü, mutlu ve neşeli bir ekip olması çok güzel bir şey. Ben sahnelerde çok gülüyorum. O yüzden çok eğlenceli oluyor. Zaten herkes çok güler yüzlü ve samimi." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuki: Oyuncağım Konuştu Filmi KKTC'de Çekiliyor - Son Dakika

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