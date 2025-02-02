Kula'da Trafik Kazası: Bir Ölü, Dört Yaralı - Son Dakika
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Kula'da Trafik Kazası: Bir Ölü, Dört Yaralı

Kula\'da Trafik Kazası: Bir Ölü, Dört Yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde bir kum yüklü hafriyat kamyonuna çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapandı.

02.02.2025 11:16  Güncelleme: 11:18
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MANİSA'nın Kula ilçesinde yola kontrolsüz çıkan kum yüklü hafriyat kamyonuna, çekici ile otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Veli Süel (64) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında İzmir- Ankara kara yolu Gökçeören kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden Cevdet Gökdemir'in (62) kullandığı 35 ZA 2873 plakalı çekici ile aynı yönde ilerleyen olan Veli Süel idaresindeki 23 AET 955 plakalı otomobil, tali yoldan kontrolsüz şekilde ana yola çıkan B.V.'nin (50) kullandığı 55 ABU 246 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonuna yandan çarptı. Kamyona ok gibi saplanan otomobilin sürücüsü Veli Süel ile yanındaki Fatma Süel (61) araçta sıkıştı. Aynı otomobilde bulunan Meral Şahin (38) ve Umay Şahin (4) ile çekicinin şoförü Cevdet Gökdemir hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye, jandarma ve trafik polisleri sevk edildi.

Veli Süel ile Fatma Süel, ekipler tarafından çıkarıldı. İlk müdahaleleri ardından ambulanslarla Fatma Süel, Meral Şahin, Umay Şahin ve Cevdet Gökdemir Salihli Devlet Hastanesi'ne, Veli Süel ise Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Veli Süel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Jandarma, hafriyat kamyonunun şoförü B.V.'yi gözaltına aldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan İzmir-Ankara kara yolu Uşak yönünde trafik, araçların yoldan kaldırılması ile tekrar normale döndü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kula'da Trafik Kazası: Bir Ölü, Dört Yaralı - Son Dakika

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