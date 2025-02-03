Manisa'nın Kula ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan hafriyat kamyonu sürücüsü tutuklandı.
İzmir- Uşak kara yolunun Gökçeören Mahallesi kavşağı yakınlarındaki kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü B.V'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen B.V. (60), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kula içesinde 2 Şubat'ta, Cevdet Gökdemir (62) idaresindeki 35 ZA 2873 plakalı kamyonet ile Veli Süel'in (64) kullandığı 23 AET 955 plakalı otomobil, İzmir-Uşak kara yolunda tali yoldan ana yola manevra yapan B.V. (50) idaresindeki 45 ABU 246 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonuna çarpmıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü hayatını kaybetmiş, aynı araçta bulunan 3 kişi ile kamyonetin sürücüsü Gökdemir yaralanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Kula'da Trafik Kazasında Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?