Kule Apartmanı Davası: Tutuklu Sanığın Halinin Devamı

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HABER: MEHMET OFLAZ

(HATAY) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan 103 kişinin yaşamını yitirdiği Kule Apartmanı davasının ilk duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu tek sanık olan müteahhit Ömer Cihan'ın tutukluluk halinin devamına, dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verdi.

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Kule Apartmanı, 6 Şubat depremlerinin ilk saniyelerinde yıkıldı. Enkaz yığınına dönen binada 103 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanık müteahhit Ömer Cihan, tutuksuz sanıklar şantiye şefi G.M.T, yapı denetim firması yetkilisi N.G, statik uygulama denetçisi N.B, uygulama denetçisi E.Ö., kontrol elemanı F.Ç, A.M.A. ve T.K. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açıldı.

Kule Apartmanı ile ilgili açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya apartmanın yıkılması sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanı sıra, tutuklu müteahhit Ömer Cihan, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Diğer 7 tutuksuz sanık ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Müşteki avukatlarının ANKA Haber Ajansı'na verdiği bilgiye göre; müteahhit Ömer Cihan, projeye aykırı imalatları kendisinin yapmadığını, projeye aykırı imalatları ölen daire sahiplerinin yaptığını iddia etti. Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını ileri sürdü.

Müştekiler sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi. Müşteki avukatlarından Ebru Ulaş, projeye aykırı imalatların tamamının inşaat aşamasında müteahhit tarafından yapıldığını, elde ettiği yeni deliller ile birlikte dosyanın yeniden bilirkişi heyetine gönderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu müteahhit Ömer Cihan ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamı ile yeniden bilirkişi raporu alınmasına karar vererek, duruşmayı 13 Aralık 2024'e erteledi.