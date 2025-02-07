Kulp ve Hani\'de Ulaşıma Kapanan 129 Kilometre Yol Açıldı

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DİYARBAKIR'ın Kulp ve Hani ilçelerinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan toplamda 129 kilometrelik kırsal mahalle yolu, ulaşıma açıldı.

Kulp ve Hani ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan kırsal mahallelerin yollarının açılması için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Kırsal Mahalli Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmalarda, toplamda 129 kilometrelik yol ulaşıma açıldı.