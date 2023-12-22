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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Bursa'da Filiboz Mescidi'nin açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Bursa'da Filiboz Mescidi'nin açılışında konuştu Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "On binlerce tarihi eserimiz ihya edildi ve ihya edilmeye devam ediliyor.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Bursa\'da Filiboz Mescidi\'nin açılışında konuştu Açıklaması
22.12.2023 - 15:41,
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "On binlerce tarihi eserimiz ihya edildi ve ihya edilmeye devam ediliyor. Bunlar yapıldıkça da Türkiye'nin, ülkemizin değeri, markası hem kültürel anlamda hem turizm anlamında çok çok daha üst seviyelere geliyor." dedi.

Bursa'da, Alaaddin Mahallesi Zindankapı Caddesi'nde Osmangazi Belediyesi tarafından gün yüzüne çıkarılan Filiboz Mescidi ve Şehir Bostanı çevre düzenlemesinin açılış töreni gerçekleştirildi.

Bakan Yardımcısı Alpaslan, mescitte ilk cuma namazının kılınmasının ardından düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Bursa'nın tarih ve kültür bakımından çok önemli şehirlerin başında geldiğini söyledi.

Hisar bölgesinin de kentin en merkezi alanlarından olduğunu belirten Alpaslan, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak böyle tarihi mekanlarımızda, yitik hazinelerimizi tekrar ihya ederek hayat kazandırmış, restorasyon yapmış çalışmaları görünce çok mutlu oluyoruz, çok memnun oluyoruz. Tabii Anadolu'muz insanlık tarihinin başladığı, insanlık tarihinin serüveninin yazıldığı topraklar olduğu için burada olağanüstü zengin tarihi eserlerimiz var. Bunların ihya edilmesi de son derece önemli. Geleceğe miras bırakılması son derece önemli." diye konuştu.

Alpaslan, AK Parti hükümetleri döneminde bu çalışmaların çok hızlı bir tempoyla yürütüldüğünü, tarihi değerlerin ihyasına büyük önem verildiğini vurguladı.

Bu tür çalışmaların ülke genelinde sürdüğünü anlatan Alpaslan, şunları kaydetti:

"On binlerce tarihi eserimiz ihya edildi ve ihya edilmeye devam ediliyor. Bunlar yapıldıkça da Türkiye'nin, ülkemizin değeri, markası hem kültürel anlamda hem turizm anlamında çok çok daha üst seviyelere geliyor. Dünyada parmakla gösterilen bir düzeye geliyor. Bizim atalarımız 700 yıl önce bu topraklarda dünyanın en büyük imparatorluklarından, dünyanın en büyük medeniyetlerinden birini kurdular. Osmanlı İmparatorluğu'nun banisi Osman Bey ve Bursa'yı fetheden Orhan Gazi'nin naaşları da burada. Ben kendilerine buradan tekrar 'Allah razı olsun, Rabb'im merhametiyle muamele etsin' diyorum. Atalarımız dünyanın en büyük imparatorluğunu kurdular ama bu bir merhamet imparatorluğuydu. Bu bir adalet imparatorluğuydu.

Bugün yeryüzünde maalesef büyük zulümlerin yaşandığını görmekteyiz. Büyük acıların yaşandığını görmekteyiz ama adına 'gelişmiş ülke' denilen devletler bu acıları önlemek yerine tam tersine teşvik ediyorlar. İşte Gazze'de suçsuz insanların, masum çocukların, niye öldürüldüğü belli olmayan insanların acılarını hep beraber yaşamaktayız."

Alpaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılını coşkuyla kutladıklarını anımsattı.

İkinci yüzyılın "Türkiye Yüzyılı" olması için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Alpaslan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir ferdi olarak Türkiye Yüzyılı'nı oluşturmak için canla başla çalışmalıyız ki bu merhamet uygarlığını tekrar kuralım, tekrar dünyaya hakim olalım, böyle acılar yaşanmasın." ifadesini kullandı.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve beraberindekilerle Filiboz Mescidi'nin açılışını yapan Bakan Yardımcısı Alpaslan, daha sonra Hisar Arkeoparkı'nı gezdi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Bursa'da Filiboz Mescidi'nin açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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