(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından düzenlenen Uluslararası 16. Resort Turizm Kongresi'nin açılışına katıldı. Özdemir, "Ulaşım, çevre temizliği, güvenlik, kamusal alanlar, sahiller, kültür ve sanat etkinlikleri turizm deneyiminin ayrılmaz parçalarıdır." dedi.

AKTOB tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Resort Turizm Kongresi başladı. Kongrenin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, milletvekilleri, belediye başkanları, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Erkan Yağcı, AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, sivil toplum kuruluşlarının ve odaların temsilcileri ve turizm sektörü temsilcileri katıldı.

"EXPO ALANI 12 AY TURİZME KATKI VERECEK"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy; turizmle ilgili değerlendirmelerin yanı sıra Antalya özelinde de açıklamalar yaptı. COP31'e ev sahipliği yapan EXPO yerleşkesini Türkiye'nin en büyük fuar, kongre ve etkinlik merkezlerinden biri olarak değerlendireceklerini söyleyen Ersoy, bu yatırımla Antalya'yı kongre ve fuar turizminde dünyanın önde gelen destinasyonları arasına taşımayı amaçladıklarını vurguladı.

Hedeflerinin Antalya'yı MICE Toplantı ve Kongre turizminde dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri haline getirmek olduğunu belirten Ersoy, "Bunun için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'mızın çatısı altında profesyonel bir yönetim yapısı kuruyoruz. Yerleşkenin yönetimini, etkinlik takvimini ve uluslararası tanıtımını bu yapı üzerinden yürüteceğiz. Böylelikle yaz aylarında Antalya'ya gelen misafirlerimize yeni bir etkinlik alanı sunacağız. Kış ve bahar aylarında ise uluslararası kongre ve fuarlarla şehrimize yeni ziyaretçiler çekeceğiz. Böylece COP31 için yaptığımız yatırımı Antalya turizminin 12 aya yayılmasına katkı sağlayan kalıcı bir kazanıma dönüştüreceğiz." diye konuştu.

"TÜRK TURİZMİ HER TÜRLÜ FIRTINAYA KARŞI DİRENÇLİ"

Antalya Valisi Hulusi Şahin de Türk turizminin krizlere karşı güçlü bir yapıya sahip olduğunu belirterek, COP31 organizasyonunun Antalya'nın uluslararası tanıtımına ve turizm potansiyeline önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Şahin, "Türk turizmi o kadar güçlü, o kadar sağlam ki her gün bu sektör sallanıyor. Çok değerli bir sektör ama aynı zamanda rekabete ve her türlü doğal afetten stratejik dalgalanmalara kadar her türlü olumsuzluğa da çok açık ve darbelere çok müsait bir sektör. Ama Türk turizminin bunu çok iyi başardığını söylemek lazım." dedi. Şahin, sektörün geçmiş yıllarda olduğu gibi 2026 yılında da dayanıklılığını ortaya koyduğunu kaydetti.

TURİZMİN GELECEĞİNE ORTAK AKIL VURGUSU

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir de Resort Turizm Kongresi'nin turizm sektörünün geleceğine ışık tutan fikirlerin, yeni iş birliklerinin ve ortak aklın buluşma noktası olduğunu söyledi. Dünyada devam eden savaşlara, bölgesel gerilimlere ve ekonomik kırılganlıklara rağmen insanların seyahat etme arzusunun büyümeye devam ettiğine dikkat çeken Özdemir, "Bu dönemde turizmi yeniden tanımlamak, yalnızca yeni pazarlar bulmak ya da daha fazla turist ağırlamak değildir. Doğayla, insanla, kültürle ve şehirlerle kurduğumuz ilişkiyi yeniden düşünmek, sürdürülebilir bir turizm anlayışını ortak hedef haline getirmek zorundayız. Antalya, Türkiye turizminin lokomotifi ve dünya turizminin en önemli destinasyonlarından biridir. 2025 yılında 17 milyonun üzerinde yabancı ziyaretçiyi ağırlayan kentimiz, uluslararası turizmdeki gücünü bir kez daha ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

Antalya'yı yalnızca ziyaretçi sayılarıyla anlatmanın kentin gerçek değerini ifade etmeye yetmeyeceğini söyleyen Özdemir, "Antalya; denizi, güneşi, kıyıları, ormanları, antik kentleri, tarihi mirası, gastronomisi, tarımsal üretimi ve misafirperver insanlarıyla büyük bir zenginliğe sahiptir. Turizm, Antalya'da yüz binlerce insanın emeği, binlerce işletmenin yatırımı, binlerce ailenin geçim kaynağı ve çok sayıda sektörün birbirine bağlı olduğu büyük bir ekonomik ekosistemdir." diyerek kent turizmine değer katan, kentin marka gücünü büyüten ve ekonomik değer üreten tüm sektör temsilcilerine teşekkür etti.

"YEREL YÖNETİMLERİN TURİZMDEKİ ROLÜ ARTIYOR"

Antalya'nın turizmdeki başarısının; kamu kurumlarının, sektörün ve bu kentte yaşayan herkesin ortak başarısı olduğunu ifade eden Özdemir, Antalya'da son 50 yılda kamu ve özel sektörün ortak katkısıyla 100 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirildiğini söyledi. Özdemir; ulaşım, çevre temizliği, güvenlik, kamusal alanlar, sahiller, kültür ve sanat etkinlikleri, kent estetiği ve şehir yaşamının kalitesinin de turizm deneyiminin ayrılmaz parçası olduğunu belirterek, bu süreçte yerel yönetimlerin turizmdeki rolünün her geçen gün daha da önem kazandığını vurguladı.

Özdemir, "Antalya'yı yalnızca ziyaret edilen değil, yeniden gelinmek istenen; yalnızca tatil yapılan değil, hatırlanan ve bağ kurulan bir şehir olarak geleceğe taşımak istiyoruz. Antalya'nın geleceği turizmde, turizmin geleceği ise doğayla, insanla ve şehirle kuracağımız dengede saklıdır. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak turizmin gelişimine katkı sağlayacak, kentimizin ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımları hayata geçirme kararlılığındayız. Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız başta olmak üzere ilgili kurumlarla iş birliğimizi güçlendirerek altyapı yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Festivallerimizi ve kültürel etkinliklerimizi çeşitlendirerek kentimizin kültürel yaşamını zenginleştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN ÇALIŞMALARINI ANLATTI

"Antalya-Alanya Otoyolu çalışmalarını memnuniyetle takip ediyoruz." diyen Özdemir, Büyükşehir Belediyesi'nin de yeni ve genişletilmiş yollar, akıllı kavşaklar, bisiklet yolları ve toplu ulaşım yatırımlarıyla kent içi ulaşımın gelişmesine katkı sağladığını söyledi:

"Toplu taşımayı güçlendirmek amacıyla son bir yılda 146 yeni otobüs aldık. 18 kilometrelik 4. Etap Konyaaltı-Varsak raylı sistem hattında finansman çalışmalarında son aşamaya geldik ve en kısa sürede yapımına başlamayı hedefliyoruz. 22 kilometrelik 5. Etap Konyaaltı-Lara-Kundu raylı sistem hattına yönelik planlamalarımız da devam ediyor. Bunun yanında ziyaretçilerimize ve kent sakinlerimize yeni, modern sahil projeleri, yeşil alanlar ve rekreasyon alanları kazandıracağız. Bu yatırımların, güçlü iş birliği ve ortak vizyonla Antalya'nın turizm geleceğine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum."

AKTOB BAŞKANI KAVALOĞLU'NDAN ORTAK HAREKET VURGUSU

AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu da Antalya'nın turizmle ilgili konularda deneyimli kurumlara sahip bir şehir olduğunu belirtti. Ortak hareket etmenin önemine dikkat çeken Kavalıoğlu şunları söyledi:

"Kongre merkezlerimiz, uluslararası etkinlikleri kente kazandırmak için çalışıyor. Seyahat profesyonellerimiz pazarları yakından tanıyor. Havayolları ve hava limanlarımız da bu bağlantıların ticari karşılığını görüyor. Belediyelerimiz ile kamu kurumlarımız alt yapı, kültürel varlıklar ve doğal kaynaklarla ilgili sorumluluk taşıyor. Konaklama sektörü olarak bizler de yatırımın, istihdamın ve değişen seyahat tercihlerinin sahadaki karşılığını görüyoruz. Önümüzdeki imkan bütün bu kapasiteyi Antalya'nın geleceği adına alınan bir kararla daha düzenli bir biçimde yansıtmak."

Resort Turizm Kongresi, açılış konuşmalarının ardından sunumlar ve sektörel konulardaki oturumlarla devam etti.