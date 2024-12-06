Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kırklareli\'nde Sarı Saltuk Kültürevi Cemevi açılışında konuştu Açıklaması

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " Mevlana'dan, Yunus'tan, Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri'nden hayata sevgiyle, hoşgörüyle, adaletle ve diğerkamlıkla bakmayı öğrendik. Hacı Bektaş-ı Veli'nin felsefesinin, onun temsil ettiği değerlerin hepimiz için ortak bir anlam ifade ettiğine her zaman inandık ve inanmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Ersoy, ziyaret programına Kırklareli Valiliğinden başladı. Ersoy'u valilik önünde Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ile protokol üyeleri karşıladı.

Valilik anı defterini imzalayan Ersoy, Vali Turan'dan brifing aldı.

Partisinin Kırklareli İl Başkanlığı ile Atatürk Evi'ni de ziyaret eden Ersoy, Babaeski ilçesindeki Sarı Saltuk Kültürevi Cemevi'nin açılında yaptığı konuşmada, insanlığın zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

Dünyanın birçok farklı noktasında binlerce insanın inançları ve düşünceleri nedeniyle ayrımcılığa uğradığını vurgulayan Ersoy, baskı, zulüm ve çatışmalar neticesinde insanların zorlu koşullarda hayatta kalma mücadelesi verdiğini belirtti.

İnsanlar arasındaki din, dil, ırk ve mezhep farkının hiçbir zaman ayrımcılık sebebi olarak görmediklerini ifade eden Ersoy, Türk medeniyetinde insanlar arasındaki farklılığın bir çatışma sebebi olarak değil yeryüzünün bir zenginliği olarak kabul edildiğini kaydetti.

Tarihte farklı kültürlerin bir arada huzur ve barış içinde, kardeşçe yaşadıklarına vurgu yapan Ersoy, şöyle devam etti:

"Din ve ibadet hürriyetiyle birlikte farklı kültürlere karşı hoşgörü içinde olmak inancımızın en temel prensipleri arasında yer almaktadır. Dinde zorlama yoktur emri bunun açık bir göstergesidir. İşte bu sebeple Anadolu'da mayalanan bu düşünceleri dünyanın dört bir yanına ulaştırmamız gerekmektedir. Unutmamalıyız ki gönül erenlerimizin irfanı dün Anadolu'dan Kafkaslar'a, oradan Balkanlar'a kadar insanların yolunu aydınlatmıştır. Bugün de el ele vererek, aramızdaki kardeşliği güçlendirerek bu düşünceleri yaşatmak, insanları bu öğretilerden haberdar etmek adına elimizden gelen gayreti hep birlikte göstermeye devam etmeliyiz."

Bakanlık bünyesinde Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulduğunu anımsatan Ersoy, bakanlık olarak cemevlerine gereken desteklerin sağlandığını anlattı.

Açılışını yaptıkları Sarı Saltuk Kültürevi Cemevi'nin hayırlı olmasını temenni eden Ersoy, "Yüzyıllar boyunca Hacı Bektaş-ı Veli ve evlatları tarafından kurulan, ilim, irfan ve hikmetle Anadolu topraklarının mayalanmasına katkı sağlayan ocaklarımıza destek olmak bizim öncelikli görevlerimiz arasında yer almaktadır. Biliyoruz ki medeniyetimize hayırlı insanlar buralarda yetişmiştir. Mevlana'dan, Yunus'tan, Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri'nden hayata sevgiyle, hoşgörüyle, adaletle ve diğerkamlıkla bakmayı öğrendik. Hacı Bektaş-ı Veli'nin felsefesinin, onun temsil ettiği değerlerin hepimiz için ortak bir anlam ifade ettiğine her zaman inandık ve inanmaya devam edeceğiz. Bu anlayışla Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak gönül erenlerimizin eserlerini yabancı dillere çevirerek yabancı topluluklara da bu öğretileri tanıtma gayreti içinde olduk" diye konuştu.

Bakanlığın yatırımları hakkında bilgi veren Ersoy, şöyle devam etti:

"Başkanlığımıza 2023 ve 2024 yılları için ayrılan toplam 258 milyon lira ödenek ile 355 cemevimizin bakım, onarım ve tefrişat talepleri işleme alınmıştır. Bu kapsamda deprem bölgesine öncelik verilmiş ve bu bölgede bulunan 97 cemevi için toplam 148 milyon lira bütçe kullanılmıştır. Deprem bölgesinde yıkılan veya ağır hasarlı olan cemevlerinin neden olduğu boşluğu doldurmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile beraber toplam 13 cemevinin yapımı için altyapı hazırlıkları tamamlanmıştır. Bugün itibarıyla toplam 853 cemevimizin aydınlatma gideri, başkanlığımız tarafından karşılanmaktadır."

Kırklareli Valisi Uğur Turan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, Alevi toplumunun ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı eş güdümünde "Milli Birlik ve Beraberlik" başlığı altında kapsamlı bir çalışma başlatıldığını söyledi.

Bu çerçevede, tüm sorunların yerinde çözüme kavuşturulduğunu dile getiren Turan, Sarı Saltuk'un Balkan coğrafyasının İslamiyet ile tanışmasında büyük hizmetleri olduğunu kaydetti.

Programda Cem Vakfı Genel Başkanı Ahmet Rasim Tükek, Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan, Cem Vakfı Babaeski Şube Başkanı Hüseyin Yeşilbaş da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy ve beraberindekiler Sarı Saltuk Kültürevi Cemevi'nin açılış kurdelesini kesti.