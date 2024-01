Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi'nde "Valide Sultanlar" yazma eser sergisinin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da açılışa konuk olduğu sergide konuşan Ersoy, yazma eserlerin kültür varlıklarının en önemli değerlerinden biri olduğunu belirtti.

Bakan Ersoy, "Asırlarca itinayla üretilen, okunan, korunan yazma eserlerin günümüze kadar ulaşmasında, birçok devlet büyüğümüzün katkısı olmuştur. Başta sultanlar olmak üzere şehzade, vezir, devlet adamı, ilmiye ve kalemiyeden öne çıkan pek çok şahsiyet, kıymetli koleksiyonların meydana getirilmesini sağlamışlardır." dedi.

Ecdadın bilgi toplumu oluşturmak adına hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığına işaret eden Ersoy, "Yine medeniyetimizin göz bebeği kurumlarından birisi olan vakıflar üzerinden bu alana büyük destekler vermiştir. Valide sultanlar bu desteği verenlerin başında yer alıyor. Onlar çok değerli kitap koleksiyonlarını, inşa ettirdikleri cami, medrese, mektep ve kütüphanelere vakfetmişlerdir." diye konuştu.

Osmanlı tarihinde 22 padişah annesinin oğlunun sultanlığını gördüğünü ve bunlardan özellikle 10 valide sultanın yazdırdıkları ve topladıkları nüshalar ile çok kıymetli koleksiyonlar oluşturduklarını aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Sergimizde bu müstesna yazmalar yer almaktadır. Bunların arasında 3. Murad'ın annesi Nurbanu Sultan, 4. Murat ve Sultan İbrahim'in annesi Mahpeyker Kösem Sultan, 4. Mehmed'in annesi Turhan Valide Sultan ve 3. Selim'in annesi Mihrişah Sultan'ın vakfettiği eserler bulunmaktadır. Ayrıca bu eserlerin sergilendiği Rami Kışlası'nı inşa ettiren 2. Mahmud'un eşleri, Sultan Abdülmecid'in annesi Bezmialem Valide Sultan ve Sultan Abdülaziz'in annesi Pertevniyal Valide Sultan'ın vakfettiği eserler de yine sergimizde yer almaktadır. Valide sultanlar tarafından vakfedilen bu eserler ağırlıklı olarak dua kitapları ile Peygamber Efendimizin yüksek vasıflarını anlatan eserlerden oluşmaktadır."

Ersoy, sergide ayrıca ziyaretçilerin "Delailü'l-Hayrat" ve "Kaside-i Bürde"nin eşsiz nüshaları ile Katip Çelebi'ye ait gemi çizimlerinin görebileceğini aktararak, "Kurulduğu günden itibaren önemli bir boşluğu dolduran Yazma Eserler Kurumu'nun alana dair faaliyetlerinin yanı sıra bu eserleri toplumla buluşturan bu tarz etkinlikleri düzenlemesi sebebiyle kendilerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Mehmet Ersoy, etkinliğe katılan Emine Erdoğan'a da çevre sorunlarına gösterdiği ilgiden, genç kızlara yönelik eğitim seferberliğinden ve kadın konularına gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ederek, gerçekleştirdikleri faaliyetlerin önemini vurguladı.

Yazma kitap kültürünün ve kitap sanatlarının eşsiz örneklerinin yer aldığı "Valide Sultanlar" yazma eser sergisi, Rami Kütüphanesi'ndeki Yazma Eserler Kurumuna tahsisli sergi salonunda ziyaretçilerini ağırlayacak.