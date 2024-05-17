Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Kültür Bakanları Konferansı\'nda birlik ve hoşgörü vurgusu yaptı

Güncel

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Birlikte yaşama kültürünü ve hoşgörüyü yaymalı, ayrımcılıkla, ötekileştirmeyle, ırkçılıkla ödün vermeksizin mücadele etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya'dan Çin'e, Katar'dan İran'a birçok ülke Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun 300'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Uluslararası Kültür Bakanları Konferansı"nda buluştu.

Bakan Ersoy, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, büyük şair Mahtumkulu'nun sadece Türkmen halkının değil tüm Türk dünyasının vazgeçilmez bir değeri olduğunu belirtti.

TÜRKSOY tarafından 2024'te ilan edilen "Maktumkulu Firaki Yılı" dolayısıyla Türkiye'de de farklı etkinlikler gerçekleştirildiğini aktaran Ersoy, şairin Arapça ve Farsçayı çok iyi bilmesine karşın halktan biri olarak kullandığı sade Türkçe ile insanlara ulaşarak onlar üzerinde derin etkiler bırakmayı başardığını, onun düşünce ve eserlerinin rehberliğinin bugün de değerini koruduğunu bildirdi.

Yaşadığı dönemden bugüne Türk-İslam coğrafyasında ağırlığını hissettiren Mahtumkulu Firaki'nin, tasavvuf ehli büyük bir şair ve doğru bildiklerini dile getirmekten çekinmeyen bilge bir düşünür olduğuna işaret eden Ersoy, "Bundan dolayıdır ki şiirleri atasözü gibi ezberlenip halk arasında yayılmıştır. Onun düşünce ve eserlerinin rehberliği bugün de değerini korumaktadır. Doğumundan 300 yıl sonra bile bizleri aynı çatı altında bir araya getirebilen Mahtumkulu'nun şiirleri her nesilde okunmalı ve iyi anlaşılmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

"Mahtumkulu, Köroğlu ve Yunus Emre gibidir"

Ersoy, Mahtumkulu Firaki'nin en büyük arzusunun, Türkmen birliğinin kurulması ve Türkmen halkının bağımsızlığı olduğunu söyledi.

Şairin eserlerinin de Türkmen boylarının birliği anlamında ortak bir ses ve sembol olarak görüldüğünü aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Bugün Türkmen kardeşlerimizin haklı bir gururla sahip çıktıkları bu birliğin ve bağımsızlığın temelindeki o ses hala ilk günkü kadar gürdür. Mahtumkulu bir yönüyle Köroğlu gibidir. Hak ve adalet için mücadele etmenin, bağımsızlığın sevdası vardır mısralarında. Bu değerler yolunda doğruluktan ödün vermeden, korkmadan, çekinmeden, bir olup beraberce yürümek gerektiğini öğütler. Bir yönüyle de 13. yüzyılda Anadolu'da yaşamış kendisi gibi şair ve tasavvuf ehli olan Yunus Emre gibidir. Her ikisi de Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi ocağının alazıdır. Dünyanın faniliğini bilen, buna göre yaşayan kamil insanlardır. Dilleri, rehberlik ettikleri halkın dilidir. Türkçedir, sadedir, zengindir. Bugün Türkiye'de Mahtumkulu, Türkmenistan'da Yunus Emre aynı zevkle okunuyorsa bu onların aynı tarihten, kültürden ve değerlerden beslenmiş olmalarındandır."

"Birlikte yaşama kültürünü, hoşgörüyü yaymalıyız"

Bakan Ersoy, Mahtumkulu Firaki'nin yaşadığı dönemde tasvir ettiği, kanlı çarpışmalar, siyasi mücadeleler, yerinden edilen insanlar, yağmalanan hayatlar ve toplumsal huzursuzlukların maalesef günümüzde de görülmeye devam ettiğini belirtti.

Diyaloğa, barış ve istikrara, karşılıklı güvene her zamankinden çok ihtiyaç olduğunu vurgulayan Ersoy, "Geçmişin acı tecrübelerine, yaşanan tarihe ses ve söz olan Mahtumkulu gibi rehberlerin öğütlerine ve tavsiyelerine artık daha fazla geç kalmadan kulak vermeli, harekete geçmeliyiz. Birlikte yaşama kültürünü ve hoşgörüyü yaymalı, ayrımcılıkla, ötekileştirmeyle, ırkçılıkla ödün vermeksizin mücadele etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Türkmenistan'ın bir istikrar ve refah odağı olarak öne çıktığına işaret eden Ersoy, bu ülkenin gücünü kadim Türkmen kültüründen alan akil liderliğiyle, savunduğu değerlerle ve siyasi duruşuyla bölgesinde ve dünyada barışın sağlanmasına ve sürdürülmesine yönelik katkılarının çok değerli olduğunu vurguladı.

Bu yolda daima Türkmenlerin yanında olacaklarını anlatan Ersoy, "Türkmenistan ile kardeşlik temelinde yürütülen ilişkilerimiz karşılıklı saygı, iş birliği ve halklarımızın ortak çıkarlarına hizmet anlayışıyla çeşitli platformlarda gelişmeye devam edecektir. Birlikte ülkelerimiz ve halklarımız için güçlü bir gelecek inşa edeceğimizden şüphem yoktur." diye konuştu.