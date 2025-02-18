Kültür ve Turizm Bakanlığı\'ndan İstanbul\'daki Kaçak Yapılara Suç Duyurusu

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'da Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy'de yapılan incelemelerde 21 tescilli ve 2 tescilsiz taşınmazda tespit edilen aykırılıklarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy mahalleleri sahil şeridinde yer alan taşınmazlara yönelik saha incelemesi yaptı. Denetimlerde 21 tescilli, 2 tescilsiz taşınmazda denize doğru kaçak eklemeler yapıldığı belirlendi. Ayrıca yapıların teras kısımlarında kapatma, plan ve cephe tipolojisinde değişiklikler, özgün mimari ögelerde bozulmalar tespit edildi. Söz konusu tespitlerle ilgili suç duyurusunda bulunulup, izinsiz uygulamaların kaldırılması için taşınmaz sahipleri ile belediyelere karar tebliğ edildi. Öte yandan, daha önceki tarihlerde izinsiz uygulamalar nedeniyle, hakkında suç duyurusunda bulunulan 7 tescilli ve 2 tescilsiz taşınmazdaki uygulamaların da kaldırılıp, karar gereğinin yerine getirilmesi istendi. 10 Ocak 2025'te başlayan denetimlerin sürdüğü de bildirildi.