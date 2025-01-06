Kültürel Etkinlik Haftası - Son Dakika
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Kültürel Etkinlik Haftası

Bu hafta dünya genelinde film festivalleri, sergiler ve konserler düzenlenecek.

06.01.2025 11:49
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Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta, film festivallerinden sanat fuarlarına, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Kengo Hanazawa'nın popüler mangasının canlı aksiyon uyarlaması "Under Ninja"nın dünya prömiyeri, Kento Yamazaki ve Minami Hamabe ile soru-cevap etkinliği eşliğinde 11 Ocak'ta Japan House, Los Angeles'ta yapılacak.

Nijerya'da gerçekleşen uluslararası fotoğraf festivali "LagosPhoto", 23 Ocak'a kadar devam edecek. Afrika'nın dört bir yanından fotoğrafçıların eserlerinin görülebileceği festivalde sergiler, atölyeler ve sanatçı sunumları yapılıyor. Festivale katılan eserler, şehrin birçok yerinde sergileniyor.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da "Louise Bourgeois: I have been to hell and back. And let me tell you, it was wonderful" başlıklı sergi, 19 Ocak'a kadar Mori Sanat Müzesi'nde görülebilecek.

Cameron Mackintosh'un Boublil ve Schönberg'in "Les Miserables" eseri bugün Londra Sondheim Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Konserler ve gösteriler

Şarkıcı Rafet El Roman 10, 11 ve 12 Ocak'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Haydar Aliyev Sarayı'nda konser verecek.

Besteci Üzeyir Hacıbeyov'un "Leyla ve Mecnun" operası, 11 Ocak'ta Bakü Opera Stüdyo Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Hollandalı violinist ve orkestra şefi Andre Rieu, Hollanda'nın Amsterdam kentinde 11 Ocak'ta, Belçika'nın Anvers kentinde ise 12 Ocak'ta dinleyiciyle buluşacak.

Azerbaycanlı sanatçılar Nisa Kasımova, İlgar Muradov ve Mubariz Tagiyev, 12 Ocak'ta Bakü Opera Stüdyo Sahnesi'nde "Geçmiş Yılların Şarkıları" konserinde sahne alacak.

ABD'nin önemli fuarlarından "Original Miami Beach Antique Show" kapsamında, 9-14 Ocak'ta, mücevher, mobilya, heykel, cam ve seramik eserler sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

ABD'de vizyona girecek filmler

Gia Coppola'nın yönetmenliğini üstlendiği, Pamela Anderson, Jamie Lee Curtis, Dave Bautista, Kiernan Shipka ve Brenda Song'un rol aldığı "The Last Showgirl", Christian Gudegast'ın yazıp yönettiği, Evin Ahmad, Gerard Butler ve 50 Cent'in rol aldığı "Den of Thieves 2: Pantera", Anna Baumgarten'in yönettiği "Disfluency", Bess Kargman'ın yönettiği, Quincy Jones, Cher, Diane Warren ve Kesha'nın oynadığı, "Diane Warren: Relentless" 10 Ocak'ta vizyona girecek.

Scott Jeffrey'in yazıp, yönettiği, Peter Pan'ın hikayesini ele alan, "The Twisted Childhood Universe"ün üçüncü filmi "Peter Pan's Neverland Nightmare" 13 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Nijerya, Japonya, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kültürel Etkinlik Haftası - Son Dakika

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