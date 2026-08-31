Kültürü Tabaklarla Tanıtıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kültürü Tabaklarla Tanıtıyor

Kültürü Tabaklarla Tanıtıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlhan Akmanlı, halk oyunları figürlerini tabaklara işleyerek Türk kültürünü yurt dışında tanıtıyor.

ANKARA'da emekli inşaat teknikeri İlhan Akmanlı (68), Türk halk oyunları figürlerini tabaklara işleyerek yöresel kültürü yurt dışında tanıtıyor.

Sincan ilçesinde yaşayan emekli inşaat teknikeri İlhan Akmanlı, 20 yıl önce boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla tabak boyama sanatına başladı. Bir süre hobi olarak boyama yapan Akmanlı, ardından Türk kültürünü tanıtmak amacıyla halk ozanlarını ve halk oyunları figürlerini tabaklara işlemeye başladı. Diyarbakır, Mardin, Elazığ ve Ege yöresi ile Ankara Seymenleri gibi farklı yörelere ait halk oyunu motiflerini tabaklarına işleyen Akmanlı, ayrıca Aşık Veysel Şatıroğlu gibi halk ozanlarını da tabaklarına çizdi. Cam boyası ve selülozik tiner kullanarak bir tabağı yaklaşık 6-7 saatlik titiz bir çalışmayla tamamlayan Akmanlı, eserlerini Meksika, Tayland, Hindistan, Hollanda ve Macaristan gibi gezdiği ülkelere götürüp büyükelçiliklere hediye ediyor. Akmanlı, Türk halk oyunlarını dünyada tanıtmayı ve bu kültürün uzun yıllar saklanmasını amaçlıyor.

'AMACIM YÖRELERİ TANITMAK'

Tabak boyamaya çocuk figürleriyle başladığını belirten İlhan Akmanlı, "Çünkü onlar hazır halde geliyordu. Onları fotokopiyle çoğaltıp, tabağa aktarıp bunları resmetmek daha basitti. Basitten zora doğru gittim. Sonra insan figürü çizmeyi denedim. Yaptım, oldu ve bu şekilde devam ettim. İnsanları bu şekilde tabağa işlemek ve onlara da hediye etmek hoşuma gidiyor" dedi.

Ayrıca halk oyunlarıyla ilgilendiğini belirten Akmanlı, "Bütün yörelerden oyun oynuyorum. Hacettepe Kültür ve Sanat Topluluğu'nun kurucu üyesiyim, hem de oyuncusuyum. En sevdiğim yöre mesela Diyarbakır, Mardin yöresi, Zeybek. Mesela Elazığ yöresi oyunumuz var, Tokat var. Tokat kostümlerimiz otantik olduğu için çok güzel. Bunları da bildiğim için daha sonra halk oyunları figürlerini yapmaya başladım. Amacım yöreleri daha iyi tanıtmak. İnsanlar hangi yöreyi, nasıl oynadı, üzerinde ne giysi vardı; onu bilerek bu figürleri tabakları işliyorum. Bu figürleri büyük tabak üzerine işliyorum ki desenler daha çok belirgin olsun. Bunu gören hem bizim arkadaşlarımızın oyununu görüyor hem de hediye olarak bu onların arşivinde uzun yıllar saklanmış oluyor" diye konuştu.

Öte yandan Hacettepe Kültür ve Sanat Topluluğu bünyesindeki halk oyunları ekibinde yer aldığını ve yurt dışındaki dans yarışmalarına katıldığını kaydeden Akmanlı, yaptığı tabakları yurt dışı ziyaretlerinde büyükelçiliklere hediye ettiğini belirtti.

Kaynak: DHA

Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kültürü Tabaklarla Tanıtıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti
Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor
Güzellik merkezindeki gizli kamera skandalında tutuklu sayısı 3’e yükseldi Güzellik merkezindeki gizli kamera skandalında tutuklu sayısı 3’e yükseldi
Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu
Netanyahu, Türkiye’ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi
Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı
Kocasinan’da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi Kocasinan'da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi

14:20
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler
14:13
Milli antrenör Funda Bakış’ın öldürüldüğü anlar kamerada
Milli antrenör Funda Bakış'ın öldürüldüğü anlar kamerada
14:09
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha!
13:33
Eşinin cebinde bulduğu kağıdın hesabını soran kadın aldığı yanıtla şoke oldu
Eşinin cebinde bulduğu kağıdın hesabını soran kadın aldığı yanıtla şoke oldu
13:28
Vatandaşlık maaşında tarih belli oldu Geliri düşük olanlara fark ödenecek
Vatandaşlık maaşında tarih belli oldu! Geliri düşük olanlara fark ödenecek
13:23
Girne’deki gemi faciasıyla ilgili mahkemeye çıkarılan 9 kişi hakkında tutuklama kararı
Girne'deki gemi faciasıyla ilgili mahkemeye çıkarılan 9 kişi hakkında tutuklama kararı
13:20
Vay be Icardi Bir zamanlar kraldı, şimdi ortada kaldı
Vay be Icardi! Bir zamanlar kraldı, şimdi ortada kaldı
12:14
Yunanistan’ın gökyüzüne İsrail kalkanı 3 sistem tek ağda birleşecek
Yunanistan'ın gökyüzüne İsrail kalkanı! 3 sistem tek ağda birleşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 14:29:14. #7.13#
SON DAKİKA: Kültürü Tabaklarla Tanıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement