Kulu'da Tartışma Sonucu Çıkan Silahlı Saldırıda 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kulu'da Tartışma Sonucu Çıkan Silahlı Saldırıda 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Konya'nın Kulu ilçesinde bir tartışma sırasında Mehmet Ö., eşi Saadet Ö.'ye tüfekle ateş etmek istedi. Ancak 5 yaşındaki kızları Dilan Ö. araya girmeye çalışırken tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu Dilan hayatını kaybetti. Olayın ardından Mehmet Ö. gözaltına alındı.

25.08.2024 02:32
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KONYA'nın Kulu ilçesinde Mehmet Ö. (31), tartıştığı eşi Saadet Ö.'ye tüfekle ateş etmek isterken, o sırada 5 yaşındaki kızı Dilan Ö. araya girmek istedi. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Saadet Ö. hafif yaralanırken, talihsiz çocuk ise yaşamını yitirdi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kemaliye Mahallesi 138259 Sokakta bulunan müstakil evde meydana geldi. Mehmet Ö., bilinmeyen nedenle eşi Saadet Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ö., tüfekle eşi Saadetin Ö.ye ateş etmek isterken o sırada araya 3 çocuğunun en büyüğü Dilan girdi. Tüfekten çıkan saçmalar Dilan ve annesi Saadet Ö.'nün vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan talihsiz Dilan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hafif yaralı Saadet Ö. ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

Mehmet Ö. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kulu\'da Tartışma Sonucu Çıkan Silahlı Saldırıda 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kulu'da Tartışma Sonucu Çıkan Silahlı Saldırıda 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kulu'da Tartışma Sonucu Çıkan Silahlı Saldırıda 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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