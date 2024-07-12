Kum Zambakları Sakarya'da Koruma Altında - Son Dakika
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Kum Zambakları Sakarya'da Koruma Altında

Nesli tükenme tehlikesi altındaki kum zambakları, Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki sahillerde koruma çalışmalarıyla varlığını sürdürüyor. Kocaali Belediyesi tarafından alınan koruma tedbirleri ve bilgilendirme çalışmalarıyla kum zambaklarının korunmasına yönelik duyarlılık artıyor. Sahile yerleştirilen uyarı levhaları ve cezalarla kum zambaklarını koparanlara caydırıcı önlemler alınıyor. Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, kum zambaklarının güzelliğinin devam etmesi için vatandaşların duyarlı olmasını ve korumasını istedi. Fotoğrafçılar da Kocaali sahilindeki kum zambaklarının güzelliğini ve çoğalmasını takdirle karşılıyor.

12.07.2024 12:01
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Nesli tükenme tehdidi altındaki kum zambakları, bilgilendirme çalışmalarıyla korunmasına yönelik duyarlılığın artmasıyla Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki sahillerde varlığını sürdürüyor.

Karadeniz'in batısında 16 kilometre uzunluğa sahip Kocaali sahiline renk katan kum zambakları, Dünya Doğayı Koruma Birliğince koruma altına alınan endemik bitki türleri arasında bulunuyor.

Beyaz renkli çiçekleri ve kokusuyla hayranlık uyandıran kum zambakları, tatilcilerin yanı sıra fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.

Kum zambakları nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için Kocaali Belediyesince koruma tedbirleri alınıyor.

Sahilin farklı noktalarına yerleştirilen uyarı levhaları ve bilgilendirme çalışmalarıyla kum zambaklarının korunmasına yönelik duyarlılığın artmasına katkı sağlanıyor. Ayrıca kum zambaklarını koparanlara 244 bin 315 lira ceza uygulanıyor.

"Bu güzelliğin Kocaali'de devam etmesini istiyoruz"

Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, AA muhabirine, her yıl temmuz ve ağustos aylarında açan kum zambaklarının sahilleri süslemeye başladığını söyledi.

Sahilde kum temizlerken kum zambaklarının zarar görmemesi için hassasiyet gösterdiklerini vurgulayan Yüzücü, bitkinin olduğu yerlerin özellikle elle temizlendiğini kaydetti.

Yüzücü, bu bölgelere bazı motorlu araçların girmemesi için önlemler aldıklarını belirterek, Kocaali sahilinde Büyükşehir Belediyesiyle yürütülen düzenleme çalışmalarında da kum zambaklarına zarar vermemeye özen gösterdiklerini ifade etti.

Bilgilendirme çalışmalarıyla kum zambaklarının korunmasına yönelik duyarlılığın her geçen gün arttığına dikkati çeken Yüzücü, şöyle devam etti:

"Belediyemiz tarafından yapılan bilgilendirme ve tabela çalışmalarıyla vatandaşlarımızın kum zambaklarının zarar görmemesi için gösterdiği duyarlılık her geçen yıl artmaktadır. Vatandaşlarımız gerek telefonla arayarak gerekse sosyal medya üzerinden kum zambaklarına zarar verenleri şikayet ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın bu konuda uyguladığı cezalar var. Ayrıca Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından da ilan edilen Bakanlığımızın tasvip ettiği 244 bin 315 lira gibi çok ağır bir cezası var. Yıllardır süregelen bu güzelliğin Kocaali devam etmesini istiyoruz. Nesil tükenme tehlikesi altında olan bu çiçeklere hep bir birlikte sahip çıkalım. Ceza uygulamak değil de milletin severek korumasını istiyoruz. Kocaali'mizin bu güzel zambaklarını gelecek nesillere aktarmak istiyoruz."

"Çok harika görüntüler çıktı"

Fotoğrafçı Emre Yılmaz da Kocaali sahiliyle özdeşleşen kum zambaklarını her yıl sahile gelerek görme ve fotoğraflama imkanı bulduğunu dile getirdi. Yılmaz, "Her sene çektiğim fotoğraflar arasındaki farklara bakarak kum zambakların ne kadar çoğaldığını görebiliyoruz. Denizin mavisi ile ormanın yeşilinin bu kadar yakın olduğu nadir ilçelerden birisiyiz. Herkesin tatilin tadını çıkarması için Kocaali'mize bekliyoruz." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Ceren Berberoğlu ise amatör olarak doğa fotoğrafçılığı yaptığını söyledi.

Kocaali sahilinde kum zambakları olduğunu duyduğunu ve gelip fotoğraflamak istediğini anlatan Berberoğlu, "Gerçekten çok beğendim. Çok harika görüntüler çıktı. Deniz kenarında kumun içinde kum zambakları var. Çok tatlı bir sahil kasabası burası. İnsanları çok tatlı, çok sevecen. Bütün fotoğrafçı arkadaşlarımı buraya gelmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Turan Yüzücü, Kocaali, Sakarya, Çevre, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kum Zambakları Sakarya'da Koruma Altında - Son Dakika

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