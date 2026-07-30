Kumamoto\'da 7,1 Büyüklüğünde Deprem

KUMAMOTO, 30 Temmuz (Xinhua) -- Japonya'nın Kumamoto eyaletinde salı günü saat 16.27'de meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından spor salonları geçici barınma merkezlerine dönüştürüldü.

Depremde can kayıpları yaşandığı, çok sayıda kişiden haber alınamadığı, binaların çöktüğü, elektrik kesintileri ve ulaşımda aksamalar meydana geldiği ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.