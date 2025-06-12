Kumar Oynatmaya Teşvik Eden Fenomenler Gözaltında - Son Dakika
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Kumar Oynatmaya Teşvik Eden Fenomenler Gözaltında

12.06.2025 16:46
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11 sosyal medya fenomeni, haksız kazanç ve kumar teşviki suçlamasıyla gözaltına alındı.

Çeşitli sosyal medya platformları üzerinden açtıkları yayınlar aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları ve kişileri kumar oynamaya teşvik ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni 11 şüpheli, tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince yapılan sanal devriye faaliyetlerinde, yüksek takipçisi olan bazı sosyal medya fenomenlerinin, "Twitch", "YouTube", "Instagram" ve "TikTok" yayınları sırasında "Key Drop" isimli site üzerinden oynanan dijital oyundan diğer kullanıcılarla birlikte kazandıkları eşyayı gerçek paraya dönüştürmek için sanal kasalar açtığı tespit edildi.

Bu yöntemle haksız kazanç sağladıkları ve kişileri kumar oynamaya teşvik ettikleri belirlenen 19 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri düzenledikleri operasyonda sosyal medya fenomenleri Tolunay Ören, Eray Can Özkenar, Ferhat Can Dama, Kemal Can Parlak, Ömer Faruk Karataş, Mert Kancefer, Furkan Burak Bayrak, Duru Batır, Necati Akçay, Ferit Karakaya ve İsa Aktaş isimli kişileri yakaladı.

Gözaltına alınan 11 zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından gönderildikleri İstanbul Adliyesi'nde savcılıkta ifadeleri alındı.

Şüpheliler, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Öte yandan, haklarında yakalama kararı çıkarılan 8 şüpheliden 5'inin yurt dışında olduğu öğrenildi.

Key Drop sistemi

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, soruşturma kapsamında yürüttükleri sanal devriye çalışmalarıyla bazı yayıncıların yurt dışı merkezli küresel çaptaki "Key Drop" adlı dijital platformlardaki oyunlar üzerinden takipçilerini kumara teşvik ettiğini tespit etti.

Platformdaki yayıncıların, bu oyun kapsamında rastgele kutular açarak kutudan çıkan, parasal değeri olan dijital eşyalar kazandığı, bu eşyaların da gerçek paraya çevrilerek haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

Oyuna katılan kişilerin, önce sisteme para yatırdığı, ardından oyun kapsamında kutunun açılmasıyla en değerli dijital eşyayı kazanan kişinin bu şekilde diğer tüm dijital ödüllerin de sahibi olduğu, bu sürecin de canlı yayınla takipçilere aktarılarak özendirildiği anlaşıldı.

Dijital platformlardaki bu sistem üzerinden kişilerin kumar oynamaya teşvik edildiği ve bu şekilde haksız kazanç sağlandığı şüphesi üzerine soruşturma makamları harekete geçti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde ayrıca, dijital oyun içerikli videolarda yer alan bıçak ve silah gibi çok sayıda sanal eşyanın 1 lira ile 10 milyon liraya kadar farklılık gösterdiği, çeşitli internet siteleri aracılığıyla da kazanılan eşyanın nakde çevrilebildiği tespit edildi.

Yüksek takipçiye sahip şüpheli F.K'nin bir video içeriğinde 4 bin 426 dolar değerinde eşya kazandığı, bunların bazı platformlar aracılığıyla banka hesaplarına aktarılabildiği belirlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kumar Oynatmaya Teşvik Eden Fenomenler Gözaltında - Son Dakika

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