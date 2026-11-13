Kumbaroğlu, Türkiye'de karbon yoğunluğunun son 10-15 yılda hızla azaldığını söyledi - Son Dakika
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Kumbaroğlu, Türkiye'de karbon yoğunluğunun son 10-15 yılda hızla azaldığını söyledi

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Kumbaroğlu, Türkiye\'de karbon yoğunluğunun son 10-15 yılda hızla azaldığını söyledi
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Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Kumbaroğlu, Türkiye'de son 10-15 yılda karbon yoğunluğunun hızla düştüğünü söyledi. Kumbaroğlu, bunun temiz enerji politikalarının yansıması olduğunu, Türkiye'nin karbon azaltımında bölgesinde öncü ülkelerden bulunduğunu belirtti.

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu, Türkiye'de son dönemde yapılan temiz enerji yatırımlarıyla karbon yoğunluğunun hızla düştüğünü söyledi.

Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliğince (IAEE) düzenlenen ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olarak yer aldığı IAEE COP 2026 Sempozyumu, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde devam ediyor.

"Çalkantılı zamanların enerji ekonomisi ve iklim değişikliği üzerindeki etkisi" temasıyla gerçekleştirilen sempozyum, 36 ülkeden 100'ün üzerinde katılımcıyı bir araya getirdi.

Etkinliğe katılan Kumbaroğlu, AA muhabirine, sempozyum kapsamındaki oturumlarda, jeopolitik gelişmelerin enerji dönüşümü ve iklim denklemi üzerindeki etkilerini değerlendirdiklerini söyledi.

Enerji ve çevre konularının, uzman isimler tarafından tartışıldığını anlatan Kumbaroğlu, enerji dönüşümünde dünyada önemli gelişmelerin kaydedildiğini ve her ülkenin kendi politikalarını belirlediğini kaydetti.

Dernek olarak uluslararası alanda faaliyet gösterdiklerini belirten Kumbaroğlu, enerjinin verimli, akılcı, temiz, ucuz ve güvenilir üretimi, iletimi, dağıtımı ve tüketimiyle ilgili araştırma, teknoloji, tecrübe ve politikaların tartışılabileceği bir platform oluşturduklarını bildirdi.

Enerji tüketimi ile karbon emisyonunun da arttığına işaret eden Kumbaroğlu, son yıllarda karbon emisyonunu azaltmaya yönelik adımlar atıldığını söyledi.

Kendisinin Türkiye ve Çin üzerinde araştırmalar yaptığını aktaran Kumbaroğlu, karbon yoğunluğunun Türkiye'de ve Çin'de aşağıya düşmeye başladığını ifade etti.

Türkiye'de son yıllarda karbon emisyonunu azaltmaya yönelik çok önemli çalışmalar yapıldığına işaret eden Kumbaroğlu, şunları söyledi:

"Norveç, Almanya, Çin ve Türkiye'yi karşılaştırdık. Son 10-15 yıllık dönemde Türkiye'de karbon yoğunluğu hızla aşağıya iniyor. Ciddi bir azaltım söz konusu. Bütün bu Türkiye'nin attığı temiz enerji politikalarının yansıması olarak görüyoruz. Çin'de de benzer şekilde ama Almanya ve Norveç'te Çin ve Türkiye'deki gibi hızlı azalmıyor. Yenilenebilir enerji teknolojilerinin hızla yaygınlaşması, bu alanda konulan hedefler çok etkili oldu."

Kumbaroğlu, Türkiye'nin karbon emisyonunu azaltmaya yönelik yatırım yapmaya devam ettiğini ve bu çalışmaların Türkiye'yi daha iyi bir noktaya taşıyacağını belirtti.

Türkiye'nin sorumluluğunu yerine getirdiğini ifade eden Kumbaroğlu, "Nükleer enerji gündemde, karbon piyasası artık başladı, bunların da etkilerini göreceğiz. Dolayısıyla Türkiye esasen karbon azaltımında bölgesinde öncü ülkelerden bir tanesi." diye konuştu.

Dünyada iklim değişikliğiyle mücadelede en önemli organizasyon olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nın Türkiye'de yapılmasının da son derece önemli olduğunu vurgulayan Kumbaroğlu, "COP31'i düzenleyerek dünyaya önemli bir mesaj veriyoruz, liderlik yapıyoruz, bu sürece." ifadesini kullandı.

"COP31 Türkiye'nin enerji dönüşümünü göstermek için iyi bir fırsat"

IAEE İcra Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edmar Luiz Fagundes de Almeida ise dünyanın içinde bulunduğu iklim krizine yönelik çözümleri analiz etmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Sempozyumda enerji ekonomisini geniş bir yelpazede tartışacaklarını dile getiren Almeida, "Enerji finansmanı, enerji inovasyonu ve enerji ekonomisi hakkındaki analizlerin, enerji dönüşümüne yönelik hükümet politikalarına yol göstermede, aynı zamanda karbonsuzlaştırma sürecinde işlerin nasıl hayata geçirileceğine dair şirket stratejilerinde çok önemli bir katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz." dedi.

COP konferanslarına ev sahipliği yapan tüm ülkelerin, geleceğe yönelik vizyonları belirlemede önemli başrol oyuncuları olduğunu ifade eden Almeida, "Türkiye'nin enerji dönüşümünün geleceğini nasıl gördüğünü dünyaya göstermek için iyi bir fırsata ve önemli bir sorumluluğa sahip olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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