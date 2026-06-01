Başıboş köpekler kümese girdi: 30 tavuk telef oldu - Son Dakika
Başıboş köpekler kümese girdi: 30 tavuk telef oldu

01.06.2026 17:28  Güncelleme: 17:30
Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3 başıboş köpek, bir sitenin bahçesindeki kümese girerek 30 tavuğu öldürdü. Mahalleli, çocuklarının güvenliğinden endişe duyduklarını belirterek yetkililerden kalıcı çözüm istedi.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, kümese giren sokak köpekleri, 30 tavuğu öldürdü. Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuklarının da risk altında olduğunu belirten mahalleli, yetkililerden çözüm için destek istedi.

Olay, 30 Mayıs sabahı, Güzelyalı Siteler Mahallesi Eski Bursa Asfaltı Caddesi yakınlarındaki kümeste meydana geldi. Bölgede dolaşan 3 başıboş köpek, 1 sitenin bahçesindeki kümese girip yaklaşık 40 dakika boyunca tavuklara saldırdı. 30 tavuk öldü, 2 tavuk canlı kaldı. Köpeklerin daha sonra yan taraftaki başka kümese de girip, buradaki 3 tavuğu da parçaladığı öğrenildi. Köpekler, çevredekilerin müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırıldı.

'ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞELİYİZ'

Olayı tatil dönüşü öğrenen kümesin sahibi Sevgi Türay, kendisine telefonla ulaşan DHA muhabirine, "Emek vererek büyüttüğümüz tavuklarımız telef oldu. Asıl endişemiz bu köpeklerin yarın çocuklara zarar verme ihtimali. Bahçelere rahatlıkla girebiliyorlar. Evde 6 yaşında, komşumuzda ise 4 yaşında çocuk var. Çocuklarımızın güvenliği konusunda endişeliyiz" dedi.

Mahalleli ise bölgede başıboş köpeklerin sık sık görüldüğünü belirterek, yetkililerden soruna kalıcı çözüm için destek istedi.

Kaynak: DHA

