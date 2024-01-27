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Antalya Kumluca'da 'En Süslü Deve' Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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Antalya Kumluca'da 'En Süslü Deve' Yarışması Düzenlendi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde pazar günü yapılacak deve güreşi etkinliği kapsamında düzenlenen 'En Süslü Deve' yarışmasında, 16 deve sahiplerinin süslemeleriyle jüri önünde geçiş yaptı. Kumluca'dan Bayram Özer'in 'Çılgın Boran' adlı devesi birinci seçildi. Yarışmada dereceye giren deve sahiplerine plaket ve hediye verildi.

27.01.2024 - 10:39,  Güncelleme: 10:41
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde pazar günü yapılacak deve güreşi etkinliği kapsamında 'En Süslü Deve' yarışması düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen yarışmada, değişik illerden gelen 16 deve yer aldı. Sahiplerinin süslediği develer, jüri üyeleri önünden geçiş yaptı. Pazar günü gerçekleştirilicek deve güreşi etkinliği kapsamında yapılan yarışmada Kumluca'dan Bayram Özer'in 'Çılgın Boran' adlı devesi 'en süslü' deve seçildi. Özer Özmutlu'nun 'Egemen' ıdlı devesi ikinci, Zafer Gemici'nin 'Baba Tahsin' adlı devesi üçüncü oldu.Etkinlikte dereceye giren deve sahiplerine, plaket ve hediye verildi. Bayram Özer, "Devemi süslemek için çok emek verdim. Yarışmada birinci olmaktan mutluyum" dedi.

Antalya Kumluca\'da \'En Süslü Deve\' Yarışması Düzenlendi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Antalya Kumluca'da 'En Süslü Deve' Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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