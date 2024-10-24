Kumluca'da Fidan Dikimi Etkinliği

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Kumluca'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, öğrenciler tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi.

Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğine belediye başkanı Mesut Avcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kıymacı, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut, Orman İşletme Müdürü Cengiz Okudan ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Beşikçi Mahallesi'nde hazırlanan alana çam, defne ve harnup fidanları dikildi.