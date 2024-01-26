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Kumluca'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Kumluca'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, A.Ç'nin kullandığı otomobil, kırmızı ışıkta duran K.T. idaresindeki araca arkadan çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sürücü A.Ç. gözaltına alındı.

Kumluca\'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
26.01.2024 - 10:45,  Güncelleme: 10:46
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

A.Ç'nin kullandığı 07 AGD 320 plakalı otomobil, Kumluca- Finike kara yolu Obalar kavşağında, kırmızı ışıkta duran K.T. idaresindeki 07 RAM 53 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, sürücüler A.Ç. ve K.T. ile 07 RAM 53 plakalı otomobildeki Selçuk Taşkıran (45) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Taşkıran müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hafif yaralanan sürücü A.Ç, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kumluca'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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