Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangında işçilerin kaldığı ev ile 3 araçta hasar oluştu.
Mavikent Mahallesi Susamlı Sokak'ta işçi ailenin kaldığı evde yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, park halindeki 3 araca sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, işçi ailenin kaldığı ev ile minibüs, kamyonet otomobilde hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Kumluca'da Yangın: İşçi Evi ve 3 Araç Hasar Gördü - Son Dakika
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