Kumluca\'da Yol Güvenliği için Temizlik

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yol güvenliği için temizlik çalışması yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince, ilçedeki yol kenarlarında sürücülerin görüşünü kapatan ağaç ve otlar temizlendi.

Vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması için yapılan çalışmada, yangın riski oluşturabilecek yerlerde de detaylı temizlik gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinasyon Başkanı Kerem Kaya Turan, ekiplerin vatandaşların daha güvenli yolculuk yapmaları için çalışma yürüttüğünü bildirdi.

Bu sayede hem sürücü ve yayaların güvenliğinin artırıldığını hem de çevre düzeni sağlanarak daha estetik görünüm elde edildiğini belirten Turan, "Doğaya zarar vermeden, koruma bilinciyle yürütülen temizlik çalışmasıyla hem çevre hem de trafik güvenliği gözetildi. Bu tür çalışmalarımız yaz boyunca periyodik olarak devam edecek." ifadelerini kullandı.