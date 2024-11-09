KONTROL ALTINA ALINDI
Antalya'nın Kumluca ilçesinde saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangını, 100 kişilik ekibin havadan ve karadan çalışması ile saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Hava araçlarının yanı sıra yangın bölgesine metrelerce uzunlukta hortum çekerek ulaşabilen kara ekiplerinin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kumluca'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?