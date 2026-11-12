Kumluca\'dan iki minik yüzücü Antalya\'da 50 metre sırtüstünde birincilik elde etti

Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde yetişen minik yüzücüler Ömer Kaan Bayar ve Eymen Güler, Antalya'da düzenlenen yarışlarda çeşitli dereceler kazandı.

2019 doğumlu Ömer Kaan Bayar, kendisinden bir yaş büyük sporcuların da yarıştığı 2018 doğumlular kategorisinde 50 metre sırtüstü yarışını 46.48'lik dereceyle birinci tamamladı.

Kendi yaş grubunda da birincilik elde eden Bayar, 50 metre serbest yarışında ise 42.11'lik derecesiyle ikinci oldu.

2018 doğumlu Eymen Güler de 50 metre sırtüstü yarışını 46.60'lık dereceyle birinci sırada tamamladı.

Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, sporcuların başarılarının kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Minik yüzücülerin yaşlarına rağmen gösterdikleri performansın gelecek adına umut verdiğini ifade eden Koca, "Sporcularımızı ve antrenörlerimiz Tamer Aslan ile Mehmet Yusuf Önal'ı tebrik ediyorum. Gençlik ve Spor olarak çocuklarımızı desteklemeye ve yeni şampiyonlar yetiştirmeye devam edeceğiz." dedi.