Kumluca Judo Takımı 19 Madalya Kazandı

Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Judo İl Şampiyonası'nda, Kumluca Demirspor takımı 19 madalya kazandı.

Kumluca İlçe Spor Müdürü Erol Koca, yaptığı açıklamada, judo sporuna ilçede ilginin her geçen gün arttığını, buna bağlı olarak da sporcuların turnuvalarda başarı göstererek, ilçeyi en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi.

Sporcuların gösterdiği mücadeleden ve elde ettikleri başarılardan dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren Koca, "Tüm sporcularımız, antrenörlerini, ailelerini tebrik ediyorum. Bizlerde sporcularımızın başarısının devamı için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Sporcularımız elde ettikleri başarılarla sadece kendilerini değil, ilçemizi de en iyi şekilde temsil ediyorlar. Ben emeği geçen ve başarı gösteren tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Koca, şampiyonada yıldız erkekler kategorisinde 50 kiloda Çınar Büyükkuşcular, süper minik erkekler kategorisi ?24 kiloda Muhammed Emir Büyükkuşcular, süper minik kızlar kategorisi 36 kiloda Elif Sare Deniz, süper minik erkekler kategorisi 24 kiloda Ekva Çağrı İvgin, yıldız kızlar kategorisi 57 kiloda Ceylin Karaca, süper minik kızlar kategorisi 36 kiloda Ayşe Buse Keser, süper minik erkekler? kategorisi 24 kiloda ise Enes Akbaba'nın birincilik elde ettiğini kaydetti.