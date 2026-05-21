Kumluca Judo Takımı 19 Madalya Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kumluca Judo Takımı 19 Madalya Kazandı

21.05.2026 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kumluca Demirspor, Judo İl Şampiyonası'nda 19 madalya kazanarak ilçeyi gururlandırdı.

Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Judo İl Şampiyonası'nda, Kumluca Demirspor takımı 19 madalya kazandı.

Kumluca İlçe Spor Müdürü Erol Koca, yaptığı açıklamada, judo sporuna ilçede ilginin her geçen gün arttığını, buna bağlı olarak da sporcuların turnuvalarda başarı göstererek, ilçeyi en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi.

Sporcuların gösterdiği mücadeleden ve elde ettikleri başarılardan dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren Koca, "Tüm sporcularımız, antrenörlerini, ailelerini tebrik ediyorum. Bizlerde sporcularımızın başarısının devamı için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Sporcularımız elde ettikleri başarılarla sadece kendilerini değil, ilçemizi de en iyi şekilde temsil ediyorlar. Ben emeği geçen ve başarı gösteren tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Koca, şampiyonada yıldız erkekler kategorisinde 50 kiloda Çınar Büyükkuşcular, süper minik erkekler kategorisi ?24 kiloda Muhammed Emir Büyükkuşcular, süper minik kızlar kategorisi 36 kiloda Elif Sare Deniz, süper minik erkekler kategorisi 24 kiloda Ekva Çağrı İvgin, yıldız kızlar kategorisi 57 kiloda Ceylin Karaca, süper minik kızlar kategorisi 36 kiloda Ayşe Buse Keser, süper minik erkekler? kategorisi 24 kiloda ise Enes Akbaba'nın birincilik elde ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kumluca Judo Takımı 19 Madalya Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de 6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış Mersin'de 6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış
Şampiyonluğu kaybeden Guardiola sokakta kitaplarıyla görüntülendi Şampiyonluğu kaybeden Guardiola sokakta kitaplarıyla görüntülendi
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
Survivor’da Sercan ile baş başa yakalanan Beyza’nın sevgilisi bakın kim çıktı Survivor'da Sercan ile baş başa yakalanan Beyza'nın sevgilisi bakın kim çıktı
İtalya’dan Okan Buruk’a dev talip İtalya'dan Okan Buruk'a dev talip
Bunu da gördük Hindistan’da sıcaktan bunalan politikacı yanında klima taşıtıyor Bunu da gördük! Hindistan'da sıcaktan bunalan politikacı yanında klima taşıtıyor

12:22
Kanseri yenen minik Zeyd’in en büyük hayali gerçek oldu
Kanseri yenen minik Zeyd'in en büyük hayali gerçek oldu
11:29
Yeni veriler açıklandı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzünü güldürecek tek il
Yeni veriler açıklandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzünü güldürecek tek il
11:18
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
11:14
Sumud Filosu’ndaki aktivistler Türkiye’ye getiriliyor THY, İsrail’e 3 uçak gönderdi
Sumud Filosu'ndaki aktivistler Türkiye'ye getiriliyor! THY, İsrail'e 3 uçak gönderdi
10:59
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
10:27
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 13:10:20. #.0.4#
SON DAKİKA: Kumluca Judo Takımı 19 Madalya Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.