Kumluca, Türkiye'nin Sebze Meyve Üretiminin Yüzde 15'ini Karşılıyor - Son Dakika
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Kumluca, Türkiye'nin Sebze Meyve Üretiminin Yüzde 15'ini Karşılıyor

Kumluca, Türkiye\'nin Sebze Meyve Üretiminin Yüzde 15\'ini Karşılıyor

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kumluca'nın Türkiye'nin yaş sebze meyve üretimindeki payını vurguladı.

08.10.2024 23:18
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya'nın Kumluca ilçesinin tek başına Türkiye'nin yaş sebze meyve üretiminin yüzde 15'ini karşıladığını söyledi.

Antalya'ya gelen Hisarcıklıoğlu, Kumluca ilçesinde TOBB'un desteğiyle yapılan TOBB Portakal Çiçeği Anaokulu'nun açılışına katıldı.

Kumluca Müftüsü Bedir Aydın'ın okuduğu duanın ardından Hisarcıklıoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir ile kurdele keserek, 210 öğrenci kapasiteli anaokulunun açılışını yaptı.

Protokol üyeleri, anaokulunu gezerek, Okul Müdürü Fatih Çelik'ten bilgi aldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, daha sonra Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) tarafından düzenlenen "25. Yıl Özel Ödül" törenine katıldı.

Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada, Kumluca'nın tarımı, tarihi, turizmi ve ticaretiyle Türkiye'de öne çıkan ilçeler arasında yer aldığını vurguladı.

Coğrafi olarak Kumluca'nın antik Likya yolu üzerinde yer aldığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Dünyaca bilinen Olimpos Antik Kenti de tarım da Kumluca'da. Kumluca tek başına Türkiye'nin yaş sebze meyve üretiminin yüzde 15'ini karşılıyor. Bu yüzden çok şanslısınız." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Kumluca'nın önemli zenginliklere sahip olduğunu ifade ederek, ilçenin tarih, turizm ve tarımla öne çıktığını aktardı.

KUTSO Başkanı Fahri Özen de Kumluca'nın, Batı Antalya'nın birleştirici gücü olduğunu vurgulayarak, oda üyelerinin ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını kaydetti.

Törende, en çok istihdam ve en çok ihracat yapan oda üyesi girişimcilere ödülleri verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kumluca, Türkiye'nin Sebze Meyve Üretiminin Yüzde 15'ini Karşılıyor - Son Dakika

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