Kumlucalı şehit yakınları ve gaziler, Çanakkale'ye uğurlandı
Kumlucalı şehit yakınları ve gaziler, Çanakkale'ye uğurlandı

07.04.2026 10:49
Antalya'nın Kumluca ilçesinde, şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlenen Çanakkale gezisi kapsamında uğurlama töreni düzenlendi.

Kumluca Kaymakamlığı himayesinde organize edilen program kapsamında, 7-9 Nisan'da Çanakkale ziyaret edilecek. Şehit yakınları ve gazileri uğurlama törenine, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş ve eşi de katıldı.

Dualar eşliğinde gerçekleştirilen törende, katılımcılar duygu dolu anlar yaşadı. Toplam 38 kişiden oluşan şehit yakınları, gaziler ve gazi eşlerinden oluşan kafile, ecdadın destan yazdığı Çanakkale'ye doğru yola çıktı.

Kumluca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen Çanakkale gezisi hakkında konuşan Kumluca Kaymakamı Güneş, bu anlamlı organizasyonun, şehitlere duyulan vefa ve gazilere gösterilen minnetin önemli göstergesi olduğunu söyledi.

Şehit yakınları ve gazilerin çoğunun daha önce hiç Çanakkale'ye gitmediklerini ifade eden Güneş, "Bizler de bu manada şehitlerimize duyduğumuz vefa, gazilerimiz ve yakınlarına bir minnet göstergesi olarak, Çanakkale gezisi düzenledik. İnşallah çok güzel bir gezi olur, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Çanakkale, Kumluca, Antalya, Güncel, Son Dakika

Depremden 3 Yıl Sonra Su Kaynağı Yeniden Akladı Depremden 3 Yıl Sonra Su Kaynağı Yeniden Akladı
Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor
Netanyahu bizzat duyurdu İran’ın 2 kritik ismi öldürüldü Netanyahu bizzat duyurdu! İran'ın 2 kritik ismi öldürüldü
Suriye’den Kürtler için kritik karar Vatandaşlık başvuruları başladı Suriye'den Kürtler için kritik karar! Vatandaşlık başvuruları başladı
Beklenen olmadı Doğal gaz yüklü 2 gemi Hürmüz Boğazı’ndan geri döndü Beklenen olmadı! Doğal gaz yüklü 2 gemi Hürmüz Boğazı'ndan geri döndü
Merve Dizdar mutluluğunu paylaştı Eşiyle romantik kare Merve Dizdar mutluluğunu paylaştı! Eşiyle romantik kare

10:33
Livakovic’e sürpriz talip
Livakovic'e sürpriz talip
10:19
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi Balya balya para masaya sığmadı
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi! Balya balya para masaya sığmadı
10:09
İranlı kadınlar da silah kuşanıp sokağa çıktı Verdikleri mesaj net
İranlı kadınlar da silah kuşanıp sokağa çıktı! Verdikleri mesaj net
09:35
Rusya’dan İsrail’i kör edecek hamle İran’a tüm listeyi verdiler
Rusya'dan İsrail'i kör edecek hamle! İran'a tüm listeyi verdiler
09:21
Ünlülere yeni dalga operasyon Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı
Ünlülere yeni dalga operasyon! Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı
08:54
Kocasını öldürüp satırla 15 parçaya ayırdı Kurtulmak için bakın ne yapmış
Kocasını öldürüp satırla 15 parçaya ayırdı! Kurtulmak için bakın ne yapmış
