Kumlucalı şehit yakınları ve gaziler, Çanakkale\'ye uğurlandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlenen Çanakkale gezisi kapsamında uğurlama töreni düzenlendi.

Kumluca Kaymakamlığı himayesinde organize edilen program kapsamında, 7-9 Nisan'da Çanakkale ziyaret edilecek. Şehit yakınları ve gazileri uğurlama törenine, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş ve eşi de katıldı.

Dualar eşliğinde gerçekleştirilen törende, katılımcılar duygu dolu anlar yaşadı. Toplam 38 kişiden oluşan şehit yakınları, gaziler ve gazi eşlerinden oluşan kafile, ecdadın destan yazdığı Çanakkale'ye doğru yola çıktı.

Kumluca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen Çanakkale gezisi hakkında konuşan Kumluca Kaymakamı Güneş, bu anlamlı organizasyonun, şehitlere duyulan vefa ve gazilere gösterilen minnetin önemli göstergesi olduğunu söyledi.

Şehit yakınları ve gazilerin çoğunun daha önce hiç Çanakkale'ye gitmediklerini ifade eden Güneş, "Bizler de bu manada şehitlerimize duyduğumuz vefa, gazilerimiz ve yakınlarına bir minnet göstergesi olarak, Çanakkale gezisi düzenledik. İnşallah çok güzel bir gezi olur, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.