Kumru'da kaybolan 37 yaşındaki B.K için arama çalışması başlatıldı
Ordu'nun Kumru ilçesinde dün akşam haber alınamayan B.K. (37) için arama çalışması başlatıldı. Jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede aramalarını sürdürürken yöre halkı da çalışmalara destek veriyor.
Ordu'nun Kumru ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kişi için arama çalışması başlatıldı.
Divanitürk Mahallesi'nde yaşayan B.K'den (37) dün akşam haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarın ardından bölgede jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Ekiplerin arama çalışmalarına yöre halkı da destek veriyor.
Kaynak: AA
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