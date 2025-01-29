Kundaklama Şüphelisi Baba ve Oğlu Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Kundaklama Şüphelisi Baba ve Oğlu Adliyeye Sevk Edildi

Kundaklama Şüphelisi Baba ve Oğlu Adliyeye Sevk Edildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kundaklama suçlamasıyla gözaltına alınan Hüseyin G. ve ona yardım eden oğlu Efe G. adliyeye gönderildi. Hüseyin G., sevgilisini saklayanların evini ateşe verdiğini iddia etti.

29.01.2025 12:18  Güncelleme: 13:15
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde jandarma tarafından gözaltına alınmak isteyince, 2 oğluyla kendisini evine kilitleyip, 24 saat sonra teslim olan kundaklama şüphelisi Hüseyin G. (45) ile ona yardım ettiği iddia edilen oğlu Efe G. (15) adliyeye sevk edildi. Hüseyin G.'nin ifadesinde, "Sevgilimi saklıyorlardı. Bir anlık sinirle evin camlarını levyeyle kırdım ve yaktım" dediği bildirildi.

İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi 1'inci Mesudiye Sokak'taki evde, 27 Ocak'ta saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü. İncelemede yangının kundaklama nedeniyle çıktığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen şüpheli Hüseyin G.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı. Hüseyin G., yaşadığı kırsal Alibeyköy Mahallesi'nde jandarmayı görünce, saat 15.30 sıralarında kendisini eve kilitleyip, eline aldığı bıçakla direnmeye başladı. Pencerede bekleyen şüphelinin, Emir G. (13) ve Efe G. isimli oğullarının da evde olduğunu öğrenen jandarma, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için dikkatli davranıp, ikna çalışmasına başladı.

BENZİN DÖKÜP ATEŞE VERDİ

Emir G., dün saat 11.00 sıralarında, kendi isteğiyle evden çıkıp jandarmaya sığındı. Kundakladığı evin camlarını levyeyle kırıp, elindeki benzini döküp ateşe verdiği anlar, güvenlik kamerasına da yansıya Hüseyin G. ile kendisine yardım ettiği iddia edilen oğlu Efe G. ise 24 saat sonra evden çıkıp teslim oldu. Gözaltına alınan baba-oğul, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Burada ifadesi alınan şüpheli ile oğlu, kundaklanan evin polis bölgesinde olması nedeniyle İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından oğluyla adliyeye sevk edilen Hüseyin G.'nin ifadesinde, "Benim sevgilimi saklıyorlardı. Benim eşyalarımı sokağa attılar. Ben de bir anlık sinirle evin camlarını levye ile kırdım ve yaktım" dediği belirtildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, İnegöl, Bursa, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kundaklama Şüphelisi Baba ve Oğlu Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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