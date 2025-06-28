Kundaklama Şüphelisi Tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde akrabasının evini kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Mahallesi'nde üç çocuk sahibi Ali (29) ve Meryem (21) Artış çiftinin evinin 22 Haziran'da kundaklanması üzerine çalışma başlattı.

Polis, kundaklamayla ilgili Ali Artış'ın akrabası ve eski ortağı Alican A'yı (20) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Yüreğir ilçesinde Anadolu Mahallesi'nde, 22 Haziran'da üç çocuk sahibi Ali (29) ve Meryem (21) Artış çiftinin evi, pencereden içeriye yanıcı madde atılması sonucu alev almıştı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale gelmişti. Ali Artış, evlerini daha önce hayvan ticareti yaptıkları ve aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan akrabaları Alican A'nın kundakladığını ileri sürerek, şikayetçi olmuştu.