Kur'an-ı Kerim Yarışması Bitlis'te Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kur'an-ı Kerim Yarışması Bitlis'te Yapıldı

Kur\'an-ı Kerim Yarışması Bitlis\'te Yapıldı
04.03.2026 19:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis Eren Üniversitesi ve İl Müftülüğü iş birliğiyle Kur'an-ı Kerim okuma yarışması düzenlendi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ve İl Müftülüğü iş birliğiyle Üniversiteler Arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın seçmeleri yapıldı.

Üniversitenin merkezi konferans salonunda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri yarışmaya yoğun ilgi ve katılımın olduğunu söyledi.

Bütün katılımcılara teşekkür eden Elmastaş, "İnşallah bu organizasyon daha güzel bir şekilde devam edecektir. Bunun üniversitemizde yapılıyor olması, Müftülüğümüzün öncülüğünde iki kurumun birlikte yapıyor olması ayrı bir anlam ifade ediyor. Bizim için de değerli bir program." dedi.

Üniversite olarak ilmi çalışmaların yanı sıra manevi mirası koruyan, onu yarınlara taşıyan gençlerin yetişmesine büyük önem verdiklerini belirten Elmastaş, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bu tarz programlar, etkinlikler inşallah gençlerimizin manevi açıdan daha iyi yetişmesine de vesile olacaktır. Kur'an-ı Kerim'i okumak, Kur'an-ı Kerim ile hemhal olmak başlı başına bir şereftir hepimiz için. Bu nedenle program bizim için anlamlı. Birazdan gençler burada Kur'an-ı Kerim'i okuyarak bir yarışma gerçekleştirilecek. Yarışmaya katılan tüm katılımcılara başarılar diliyorum."

İl Müftüsü Kadir Koçak ise, yarışmanın ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlenmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Bugün burada herhangi bir yarışma için değil kalplerimizi aydınlatan hayat rehberimiz olan bize hakkı, batılı, en iyiyi, en doğruyu anlatan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i dinlemek üzere araya geldik" diyen Koçak, "Kur'an-ı Kerim'de yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. 'İyilikte, güzellikte, iyi olan şeylerde, güzel olan şeylerde yarışın.' Bugünkü Kur'an-ı Kerim yarışması da bu amaca uygun bir etkinlik çünkü Allah'ın kelamını okuma noktasında öğrencilerimiz en iyi şekilde yetişecekler." diye konuştu."

İlahiyat Fakültesi Dini Musiki Korosu'nun seslendirdiği ilahi ve kasidelerin ardından yarışmacı öğrenciler, jüri önünde belirlenen sure ve ayetleri okudu.

Dereceye girenlere ödüllerinin verildiği program, dua edilmesiyle sona erdi.

Programa, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahirhan Aydın, Genel Sekreter Doç. Dr. Behçet Kocaman, akademisyenler, idari personel, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Eren Üniversitesi, Etkinlik, Rektör, Bitlis, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kur'an-ı Kerim Yarışması Bitlis'te Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı İran gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı
Kayserispor’un eski golcüsü Nazon, Tahran’dan kaçış anlarını anlattı Kayserispor'un eski golcüsü Nazon, Tahran'dan kaçış anlarını anlattı
İsrail’den Lübnan’ın güneyine hava saldırısı İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı
Hamaney’in cenaze programı belli oldu Defnedileceği şehrin önemi büyük Hamaney'in cenaze programı belli oldu! Defnedileceği şehrin önemi büyük
Televizyondaki Netanyahu görüntüsüne dayanamadı, televizyonu parçaladı Televizyondaki Netanyahu görüntüsüne dayanamadı, televizyonu parçaladı
Fransa’dan İran açıklaması: Savunma eylemlerine geçeceğiz Fransa'dan İran açıklaması: Savunma eylemlerine geçeceğiz

19:21
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama
İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
19:01
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500’den fazla ABD askeri öldü
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500'den fazla ABD askeri öldü
18:31
Türkiye’ye düşen füze ile ilgili çarpıcı iddia: Hedef Güney Kıbrıs’ta bir üstü
Türkiye'ye düşen füze ile ilgili çarpıcı iddia: Hedef Güney Kıbrıs'ta bir üstü
18:16
Türkiye’den yeni İran hamlesi Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
17:45
İran’dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
İran'dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
17:44
Uydu görüntüleri yayınlandı: 5 gündür İran’a saldıran İsrail ve ABD’ye büyük şok
Uydu görüntüleri yayınlandı: 5 gündür İran'a saldıran İsrail ve ABD'ye büyük şok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 19:52:42. #7.12#
SON DAKİKA: Kur'an-ı Kerim Yarışması Bitlis'te Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.