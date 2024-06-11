Kur'an Kursu Öğrencileri Suda Boğuldu, Hocaları Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kur'an Kursu Öğrencileri Suda Boğuldu, Hocaları Gözaltına Alındı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Fırtına Deresi'nde suda boğulan 2 kişinin Kur'an kursu öğrencisi olduğu ve olay sırasında Kur'an kursu hocasıyla birlikte oldukları öğrenildi. Soruşturma kapsamında öğrencilerin kimlikleri gizli tutulurken, hoca ise gözaltına alındı. Arama kurtarma çalışmalarına 63 personel katıldı ve olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı.

11.06.2024 22:46
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HEPSİ KUR'AN KURSU ÖĞRENCİSİ, HOCALARI GÖZALTINDA

Rize'nin Ardeşen ilçesinde sıcak havadan bunalarak girdikleri Fırtına Deresi'nde akıntıya kapılan 4 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiği; ekipler tarafından sudan çıkarılan 2 kişinin ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındığı olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, suya girenlerin Kur'an kursu öğrencisi olduğu, dereye girdiklerinde ise Kur'an kursu hocasıyla birlikte olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma kapsamında öğrencilerin kimlikleri gizli tutulurken, Kur'an kursu hocasının ise gözaltına alındığı öğrenildi. Olay sonrası Ardeşen Kaymakamlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rize İli Ardeşen ilçemiz Fırtına deresinde serinlemek amacıyla suya giren 6 Kur'an Kursu öğrencisinin akıntıya kapılmaları üzerine 1 Kur'an Kursu Hocası öğrencileri kurtarmak için suya girmiş olup kendisi de boğulma tehlikesi geçirmiştir. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde sağ olarak kurtarılan 5 kişiden 2'si yoğun bakıma kaldırılmış, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşılmıştır. Arama kurtarma çalışmaları kısa sürede tamamlanmıştır. Arama çalışmalarına 27'si AFAD personeli olmak üzere Deniz Polisi, JAK, Sahil Güvenlik, 112 Acil Sağlık ve AKUT Ekibi, Dereyi ve bölgeyi iyi bilen Rafting ve Kanocu rehberlerin katılımıyla toplamda 63 personel katılmıştır. Olayla ilgili Pazar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adli, Ardeşen Kaymakamlığı tarafından idari tahkikat başlatılmış olup olayla ilgili bir kişi gözaltına alınmıştır."

Kaynak: DHA

Fırtına, Ardeşen, Rize, İnsan Hakları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kur'an Kursu Öğrencileri Suda Boğuldu, Hocaları Gözaltına Alındı - Son Dakika

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