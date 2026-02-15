Kura Takvimi Açıklandı - Son Dakika
Kura Takvimi Açıklandı

Kura Takvimi Açıklandı
15.02.2026 11:49
58 ilde 213 bin 451 konutun kurası tamamlandı, 16-22 Şubat'ta 11 ilde 98 bin 839 konut belirlenecek.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği 'Yüzyılın Konut Projesi'nde 16-22 Şubat haftasının kura programını paylaştı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nın hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde 7 hafta geride kaldı. 29 Aralık 2025'te başlayan kura süreci, 13 Şubat Cuma günü Tekirdağ'da 6 bin 865, Balıkesir'de 7 bin 548, Kocaeli'nde 10 bin 340 konutun kura çekimiyle devam etti. 29 Aralık 2025-8 Şubat 2026 tarihleri arasında Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova, Kırıkkale, Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ, Balıkesir ve Kocaeli'nde kura çekimleri tamamlandı. Böylece 58 ilde toplam 213 bin 451 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlenmiş oldu.

'58 İLDE 213 BİN 451 KONUTUMUZUN KURASINI TAMAMLADIK'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabından 16-22 Şubat haftasının kura takvimini paylaşarak, "Adım adım ilerliyoruz. Bugüne kadar 58 ilde 213 bin 451 konutumuzun kurasını tamamladık. Bu hafta 11 ilimizde daha 98 bin 839 ailemiz yuva heyecanı yaşayacak. Türkiye Yüzyılı, yuvalarla yükseliyor" mesajını verdi.

11 İLDE 98 BİN 839 KONUTUN HAK SAHİPLERİ BELİRLENECEK

16-22 Şubat haftası takvimine göre; 16 Şubat Pazartesi Eskişehir'de 6 bin 55, Karaman'da 1550, 17 Şubat Salı Konya'da 15 bin 200, Sakarya'da 6 bin 633, 18 Şubat Çarşamba Mersin'de 8 bin 190, Kırklareli'nde 2 bin 255, 19 Şubat Perşembe Diyarbakır'da 12 bin 165, 20 Şubat Cuma Adana'da 12 bin 400, Çanakkale'de 3 bin 276, Gaziantep'te 13 bin 890, 21 Şubat Cumartesi Bursa'da 17 bin 225 konutun daha hak sahipleri belirlenecek. Böylece 16-22 Şubat 2026 haftasında 11 ilde toplam 98 bin 839 konutun daha kurası çekilecek. 22 Şubat'ta kurası çekilen il sayısı 69'a hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 312 bin 290'a yükselecek.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Çevre

Son Dakika Güncel Kura Takvimi Açıklandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kura Takvimi Açıklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.