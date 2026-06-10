"Kurallara uyacaksınız" deyip Suriyeli esnafın işletmesini mühürledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

"Kurallara uyacaksınız" deyip Suriyeli esnafın işletmesini mühürledi

10.06.2026 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, ilçe genelindeki denetimler sırasında hijyen kurallarına aykırı ve ruhsatsız şekilde işletilen Suriyeli bir şahsa ait tatlıcı dükkanını suçüstü yakalayarak mühürletti. Karşısında ruhsat ibraz edemeyen esnafı ve telefonla aradığı muhasebecisini sert bir dille uyaran Başkan Bahadır, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına uygulanan kurallar sizin için de geçerli, kimseye imtiyaz yok" diyerek dükkanın faaliyetine anında son verdi.

İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, ilçe genelinde gerçekleştirdiği habersiz denetimlerde kuralsızlığa geçit vermedi. Ruhsatsız ve son derece hijyensiz koşullarda açıkta tatlı satan Suriyeli bir esnafın dükkanına baskın yapan Başkan Bahadır, işletmeyi anında mühürletirken; "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına uygulanan kurallar sizin için de geçerli, kaidelere uyacaksınız" diyerek sert tepki gösterdi.

TEZGAHLAR PİSLİK İÇİNDE, RUHSAT YOK!

Bahçelievler genelinde denetim standartlarını sıkılaştıran Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, saha incelemeleri sırasında şüpheli gördüğü bir tatlıcı dükkanına girdi. İçerideki tezgahların üzerinde üstü açık, hijyen kurallarına tamamen aykırı şekilde satılan tatlıları ve reyonları bizzat inceleyen Bahadır, gördüğü manzara karşısında adeta küplere bindi. İş yeri sahibine yönelerek, "Selamünaleyküm... Ne bunlar böyle? Tatlı... Ama açık satıyorsun. Sen tatlıcı mısın? Sen nerelisin?" sorularını yönelten Başkan Bahadır, esnaftan "Suriye" yanıtını aldı. Duruma hemen müdahale eden Bahadır, "Ruhsatını ver bakayım" diyerek resmi evrakları talep etti.

MUHASEBECİYE TELEFONDA GÖZDAĞI

Suriyeli işletmecinin ruhsat ibraz edemeyip "Muhasebeyle geldim" diyerek mazeret üretmesi üzerine Başkan Bahadır, işletmenin muhasebecisini telefonla arattı. Telefonu eline alarak usulsüzlüklere göz yuman muhasebeciye sert çıkan Bahadır, şu ifadeleri kullandı: "Mükellefinize geldim, şimdi oradan sizi arıyorum. Burası çok pis, çok karışık, ruhsatı yok. Bunları açtırıyorsunuz, vergi dairesine gönderiyorsunuz. Neden belediyeye gönderip ruhsat almasını söylemiyorsunuz? Şimdi burayı mühürleyeceğiz. Bunları kapattığım gibi size de işlem yapacağım. Adam baklava satıyor açıkta, onu satıyor bunu satıyor. Olur mu ya?"

"HERKES EŞİTTİR, İMTİYAZ YOK!"

Telefon görüşmesinin ardından dükkan sahibine dönen Hakan Bahadır, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kimseye ayrıcalık tanınmayacağının ve yasaların herkes için eşit olduğunun altını çizdi. Net ve tavizsiz bir tonla konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı, uyarılarını şu sözlerle sürdürdü: "Kurallara uyacaksın. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı... Onlardan istediğimi senden de isteyeceğim, böyle bir şey yok. Burayı kapatacağız, mühürleyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kaidelerine uyacaksınız bak!"

KAPISINA MÜHÜR VURULDU 

Başkan Dr. Hakan Bahadır’ın net talimatının ardından, dükkanda bulunan müşteriler ve çalışanlar dışarı çıkarıldı. Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri, ruhsatsız ve hijyen yoksunu dükkanı resmi olarak mühürleyerek faaliyetten men etti.

Türkiye Cumhuriyeti, Hakan Bahadır, Bahçelievler, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Kurallara uyacaksınız' deyip Suriyeli esnafın işletmesini mühürledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası’nda görev alamayacak Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası'nda görev alamayacak
Sahte doktor kıskıvrak yakalandı Evinden balya balya para çıktı Sahte doktor kıskıvrak yakalandı! Evinden balya balya para çıktı
Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı
Atlas Çağlayan davası başladı Acılı anneden sanık annesine: İtine sahip çık Atlas Çağlayan davası başladı! Acılı anneden sanık annesine: İtine sahip çık!
Eve girmeye çalışan hırsızlar kamerayı fark edince binadan kaçtı Eve girmeye çalışan hırsızlar kamerayı fark edince binadan kaçtı
İmamoğlu’nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?
Aziz Yıldırım ayağının tozuyla TFF’ye gidiyor Aziz Yıldırım ayağının tozuyla TFF'ye gidiyor
Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısı öncesi dikkat çeken görüntü Dakikalar içinde tükendi Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı öncesi dikkat çeken görüntü! Dakikalar içinde tükendi
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız
Arızalanan otobüse çarpan motosiklet sürücüsü, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu can verdi Arızalanan otobüse çarpan motosiklet sürücüsü, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu can verdi
Can Uzun’dan resital Savunmacıları felç etti Can Uzun'dan resital! Savunmacıları felç etti

10:49
AK Parti sahaya indi Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılıyor
AK Parti sahaya indi! Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılıyor
10:32
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
10:19
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
10:05
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
09:57
Fatoş Pınar Türker’den İBB duruşmasında çıplak arama iddiası
Fatoş Pınar Türker'den İBB duruşmasında çıplak arama iddiası
09:56
Kenan Yıldız hayranlarıyla fotoğraf çektirdi, bir detay öne çıktı
Kenan Yıldız hayranlarıyla fotoğraf çektirdi, bir detay öne çıktı
09:52
Altında düşüşün dibi neresi Yeni tahmin geldi
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
09:32
İşte Aziz Yıldırım’ın “Sakın göndermeyin“ dediği futbolcu
İşte Aziz Yıldırım'ın "Sakın göndermeyin" dediği futbolcu
08:28
BYD, Türkiye’deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
BYD, Türkiye'deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
07:58
Altındaki düşüş durmuyor Son 11 haftanın en düşük seviyesi görüldü
Altındaki düşüş durmuyor! Son 11 haftanın en düşük seviyesi görüldü
07:24
Kılıçdaroğlu’nun ihraç edeceği 10 isim belli oldu iddiası
Kılıçdaroğlu'nun ihraç edeceği 10 isim belli oldu iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 11:03:46. #7.13#
SON DAKİKA: "Kurallara uyacaksınız" deyip Suriyeli esnafın işletmesini mühürledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.